Adriana Quiroga ganó dos medallas de oro en México

No podía ser de mejor manera el inicio de la participación de Adriana Quiroga en el primer Campeonato Panamericano Máster de Atletismo “Mérida 2023”, en México, pues entre las últimas horas del día miércoles y el inicio del jueves, la atleta sanjuanina participó en 2000 metros con obstáculos, donde es subcampeona del mundo, quedándose con la medalla de oro en la noche mexicana, sumando otra presea dorada en la prueba de salto en alto.

Con la participación de más de 400 deportistas, representando a 15 países, anoche se disputó la primera jornada hasta horas muy avanzadas del día, debido al intenso calor reinante en la zona de Yucatán.

Luego del primer día de competencia, Adriana cuenta: “Hoy siento el cansancio por la actividad de ayer; por suerte, corrimos muy tarde, ya que el calor era insoportable. A las 19 horas fue la prueba de salto en alto donde me fue bastante bien, ganando mi categoría y la general. Luego, a las once de la noche, la verdad que me sentía muy cansada, ya que eran las dos de la mañana de Argentina y aún no he acostumbrado mi organismo al cambio de horario. A esa hora, largamos los dos mil con obstáculos, se sentía muchísimo la humedad y la verdad que fue un sufrimiento. En las dos primeras vueltas iba segunda y sabía que después sólo era cuestión de acelerar”, comentó Adriana, quien el día 12 competirá en la prueba de salto triple y no descarta correr las postas haciendo equipo con algunas colombianas, puesto que solamente hay dos atletas argentinas en el campeonato y no pueden formar equipo, pues se necesitan cuatro integrantes.