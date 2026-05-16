Agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

Entre el viernes 15 y domingo 17 de mayo 2026, las competencias deportivas varían entre deportes urbanos, vóley, hockey sobre césped y fútbol, entre otros.

Durante el fin de semana del viernes 15 al domingo 17 de mayo de 2026, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y/o competitivos. Todos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Servicio a la comunidad

Se recuerda que hasta este viernes 15 inclusive, entre las 7:30 y 22 horas, parte del Regimiento de Infantería de Montaña N° 22 ‘TCNL Juan Manuel Cabot’ llevará a cabo ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad Marquesado del Departamento Rivadavia.

Deportes urbanos

Jelly Jam – San Juan 2026

El segundo encuentro será este domingo 17, entre las 14 y 23 horas, en el Skatepark Olímpico próximo al Velódromo Vicente Alejo Chancay. La entrada será libre y gratuita. Será un encuentro competitivo y participativo de las disciplinas roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle.

Más información en el siguiente enlace: https://sisanjuan.gob.ar/23-deportes/2026-05-13/67494-el-2-jelly-jam-2026-sera-en-el-skatepark-el-proximo-domingo-17-de-mayo

Centro de Educación Física N°20 ‘La Granja’ – San Juan

El gran espacio deportivo ubicado en Santa Lucía será anfitrión de un nuevo fin de semana con competencias amateurs, de carácter social, y también federadas. El cronograma es el siguiente. El viernes 15 habrá hockey césped Máster perteneciente a la Asociación Sanjuanina, con el partido entre Huazihul y Universidad a las 21 horas. El sábado 16 continuará el hockey césped, pero en categorías Inferiores (9 a 13) y Mamis Hockey (13 a 20) de la Liga Social. Y también el sábado 16 habrá partidos de vóley de su Liga Social, entre las 14 y 20 horas.

Fútbol

Senior

El próximo domingo 17 habrá actividad referida a la Copa Provincial 2026. El encuentro será en la Unión Vecinal del Barrio Santo Domingo, desde las 9 y hasta las 15 horas. Participarán 10 equipos en total.

Liga de Albardón y Angaco

La apertura del torneo que une a ambos departamentos será el domingo 17, a partir de las 14 horas, en el Club Paso de los Andes, vigente campeón de la Copa de Clubes Campeones 2026.