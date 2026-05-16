River y Rosario Central jugarán hoy sábado desde las 19.30 en el Estadio Monumental, por las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Millonario clasificó tras imponerse a Gimnasia con el juego aceitado que reclamaban sus hinchas y el Canalla lo hizo luego de quedarse con un controversial encuentro con Racing que obligó a jugar un tiempo extra.

La probable formación de River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

El posible once de Rosario Central vs. River , por el Torneo Apertura

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Los datos de River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura

Hora: 19.30

TV: ESPN Premium/ TNT Sports Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Monumental