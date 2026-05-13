Semifinales Liga Argentina 2026: cuándo se juegan, cruces y fecha

Ya se juegan los cuartos de final del Apertura. Belgrano y Argentinos ya están en semifinales, mientras que Rosario Central, Racing, River y Gimnasia son los que buscarán seguir en camino por el campeonato.

Se empiezan a definir los clasificados a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga Argentina. Belgrano le ganó 2-0 a Unión en Córdoba y jugará las semis contra Argentinos Juniors, que derrotó 1-0 a Huracán en tiempo suplementario, y como culminó mejor posicionado que el Pirata el primer finalista se determinará en La Paternal.

Rosario Central-Racing y River-Gimnasia son los cruces de este miércoles en busca de definir a los otros dos semifinalistas que seguirán luchando por ser el nuevo campeón. Se jugarán partidos mano a mano en la cancha del mejor clasificado salvo la final, que será el 24 de mayo a las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes. Conocé cuándo se juegan los mano a mano y mucho más.

Las semifinales serán el sábado 16 o domingo 17 y la gran final del Apertura se jugará el domingo 24 de mayo en Córdoba.

Así se jugarán las semifinales de la Liga Argentina 2026

Argentinos Juniors vs. Belgrano | Estadio Diego Armando Maradona | día y horario a confirmar

| Estadio Diego Armando Maradona | día y horario a confirmar Rosario Central/Racing vs. River/Gimnasia | estadio a confirmar | día y horario a confirmar

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