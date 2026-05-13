Nuevo celular Sony

La empresa japonesa Sony presentó oficialmente el nuevo Sony Xperia 1 VIII, un celular premium que apunta fuerte a la fotografía profesional y la inteligencia artificial. El equipo trae un rediseño importante, dejando atrás el clásico módulo vertical de cámaras para adoptar uno cuadrado más moderno. Además, incorpora un teleobjetivo cuatro veces más grande que el del modelo anterior, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, hasta 1 TB de almacenamiento y funciones de IA que ayudan automáticamente a mejorar las fotos y videos. También mantiene detalles muy valorados por los usuarios, como el botón físico para sacar fotos y el clásico conector para auriculares de 3,5 mm.

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