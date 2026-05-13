La formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura
Coudet mantendrá la base de los habituales titulares, pero analiza meter mano en algunos puestos puntuales. Quintero se perfila para jugar de arranque.
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Los datos de River vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura
- Hora: 21.30.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Estadio: Monumental.