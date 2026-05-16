Educación: deben presentar factura de mayo

Contratados de Servicios Generales y personal administrativo deben acudir en la fecha establecida por cronograma, según terminación del DNI.

El Ministerio de Educación informa que las personas que poseen Contratos Administrativos de Servicios de Colaboración deberán presentar la factura electrónica correspondiente al mes de mayo de 2026 a su directivo, para que sea firmada y sellada al dorso.

La factura podrá realizarse a partir del día 19 de mayo y deberá ser presentada en el Centro Cívico, según el siguiente cronograma:

Servicios Generales (porteros)

DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4; el miércoles 20 de mayo de 2026 de 8 a 15 en Hall de Exposiciones del Centro Cívico (planta baja frente a Isla del IPV)

DNI terminado en 5, 6, 7, 8 y 9; el jueves 21 de mayo de 2026 de 8 a 15 en Hall de Exposiciones del Centro Cívico (planta baja frente a Isla del IPV)

Administrativos

Presentarán la factura en la Oficina de Contratos con el monto correspondiente a cada contrato, los días 20 y 21 de mayo de 2026 de 8 a 12,30.

Departamentos alejados

Las personas contratadas que viven en los departamentos de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil deberán llevar la factura para que su director la firme. Se entregarán a sus respectivas unidades de gestión

Para tener en cuenta

Las facturas deberán ser electrónicas y confeccionadas de la siguiente manera:

Factura mes de mayo de 2026

Fecha emisión: 29/05/2026

Periodo facturado: desde 01/05/2026 hasta 31/05/2026

Vencimiento: 30/06/2025

CUIT Gobierno de la Provincia: 30-99901516-2

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Condición de venta: Otra

Detalle: Pago de honorarios por Contrato Administrativo de Servicios de Colaboración correspondiente al mes de mayo de 2026.-

Monto a facturar (para porteros): $420.000,00.-

Conformación de factura

Al dorso de la factura (en la parte de atrás) deberá colocar lo siguiente:

“Artículos 6° y 11º Ley Nº 793-A. Cláusula cuarta del contrato administrativo de Servicios de Colaboración”.

San Juan, 29 de mayo de 2026. –

Firma y sello del directivo

Presentación del seguro: constancia de pago del mes de mayo de 2026, (fotocopia legible con datos del asegurado y legalizada en el frente por el directivo). En caso de presentar libre de deuda, el mismo debe tener fecha de mayo de 2026. Sin excepción.