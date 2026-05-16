Alerta meteorológica – Vientos fuertes

Se espera la ocurrencia de viento sur para la tarde del sábado 16 de mayo en el este provincial.

La Dirección de Protección Civil informa que, para la tarde del sábado 16 de mayo, se prevé la ocurrencia de viento del sector sur para el territorio provincial, especialmente en los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Alerta por viento

Amarillo:

En el día de hoy, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 40 km/h, y ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).

Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia:

911

100 Bomberos

103 Protección civil