Milito tras las polémicas en la eliminación de Racing: «Nos sentimos robados» y «el fútbol argentino está roto»

Diego Milito, presidente de Racing, explotó tras las polémicas arbitrales en la eliminación en la derrota por 2-1 contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Apertura: aseguró que se sienten «robados»y que «el fútbol argentino está roto».

Luego de los controversiales fallos de Darío Herrera en el duelo ante el Canalla (en el que la Academia se quedó con dos futbolistas menos por las expulsiones de Adrián «Maravilla» Martínez y de Marco Di Césare), el Príncipe fue el único protagonista del club de Avellaneda en brindar declaraciones a la prensa y lanzó bombas.

«Lo primero que quiero decir, más allá de la tristeza de haber quedado eliminado y la manera, quiero felicitar a todos los jugadores y cuerpo técnico, que han hecho un gran partido, han representado el escudo como Racing quiere. Estoy realmente orgulloso, se lo dije a ellos», afirmó el mandatario de la Academia.

Luego, explotó por el arbitraje y lanzó palazos también a sus pares: «Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente».

«Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir ‘¿hasta cuándo?’ Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar… Y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista. Me duele. No sólo están los jugadores. Hay mucha gente detrás de ellos, hay familias. Terminar de esta manera me duele», añadió. Y sentenció: «Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol».

Central se impuso por 2-1 ante Racing en el alargue en un partido más que caliente y que tuvo al VAR como protagonista en diferentes oportunidades. Primero, a los locales le anularon un tanto de Alejo Véliz por un off side milimétrico (con una interminable revisión del VAR).

El Canalla llegó al empate gracias a un gol de Gastón Ávila -tras un centro de Ángel Di María en un córner- y el quiebre del encuentro fue la roja a Adrián Martínez por un golpe a a Emanuel Coronel. El árbitro originalmente lo amonestó, pero el VAR lo llamó y decidió expulsarlo.

Facundo Cambeses fue protagonista y la definición se fue al alargue. En el inicio, Racing se quedó con nueve: Marco Di Césare vio la segunda amarilla tras una entrada a Enzo Copetti y explotó el banco visitante. «Corrupto hijo de p…», lanzó Gonzalo Costas, hijo y ayudante del entrenador del conjunto de Avellaneda.

El Canalla aprovechó la ventaja de dos jugadores y sentenció la historia con un gol de Enzo Copetti, quien cumplió con la ley del ex. El conjunto rosarino se quedó con un partido más que caliente, se metió en semifinales y, ahora, se medirá con River en el Monumental en la próxima instancia.