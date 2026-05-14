¡Confirmado! La increíble noticia de BTS, Madonna y Shakira de cara al Mundial de Fútbol 2026

La FIFA confirmó uno de los anuncios más impactantes rumbo al Mundial 2026 y BTS quedó en el centro de todas las miradas. La banda surcoreana compartirá escenario con figuras internacionales como Madonna y Shakira durante el histórico show de medio tiempo que se realizará en la final de la Copa del Mundo.

El espectáculo tendrá lugar el 19 de julio de 2026 en Nueva York y marcará un antes y un después para el torneo organizado por la FIFA, ya que será la primera vez que la final del Mundial incluya un show musical de estas características, inspirado en el formato del Super Bowl.

La noticia revolucionó especialmente a los fanáticos de BTS, que rápidamente convirtieron el anuncio en tendencia global. El grupo aparecerá junto a dos de las artistas más influyentes de la música internacional en un evento que promete una audiencia récord.

BTS, Madonna y Shakira en la FIFA 2026

El anuncio oficial estuvo encabezado por Chris Martin, líder de Coldplay, quien participó en un video promocional acompañado por personajes de los Muppets. En ese clip incluso apareció una videollamada con BTS, donde los integrantes confirmaron entre risas su presencia en el espectáculo. “Estaremos ahí, Chris, claro que sí”, respondió la banda en el video compartido por la FIFA, desatando la euforia inmediata del fandom ARMY en redes sociales.

Además del impacto artístico, la organización explicó que el objetivo del show será recaudar fondos para programas educativos y de desarrollo infantil vinculados al fútbol. Según detallaron, parte de los ingresos del Mundial 2026 se destinarán al Fondo de Educación para Ciudadanos Globales.

Tal y como se acostumbra mundial tras mundial, la música tendrá un rol clave durante toda la Copa del Mundo. También fueron confirmados artistas como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules para distintas ceremonias en México, Canadá y Estados Unidos.