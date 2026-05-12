Fixture oficial con las fechas, los horarios y las sedes de los partidos

La Copa del Mundo comienza el 11 de junio con el partido inaugual entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca y termina el domingo 19 de julio con la final en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos.

Será el primer Mundial que tendrá 48 selecciones clasificadas y 104 partidos.

Mundial 2026: las fechas, los horarios y las sedes de los partidos

Fase de grupos

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica (Grupo A) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Ciudad de México

Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Guadalajara

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Toronto

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles

Sábado 13 de junio

Qatar vs. Suiza (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: San Francisco

Brasil vs. Marruecos (Grupo C) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey

Haití vs. Escocia (Grupo C) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Boston

Australia vs. Turquía (Grupo D) | Horarios: 01:00 (ARG/URU), 00:00 (CHI), 23:00 (COL/ECU/PER), 22:00 (MEX) | Sede: Vancouver

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao (Grupo E) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Houston

Países Bajos vs. Japón (Grupo F) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Dallas

Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Philadelphia

Suecia vs. Túnez (Grupo F) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Monterrey

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde (Grupo H) | Horarios: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX) | Sede: Atlanta

Bélgica vs. Egipto (Grupo G) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Seattle

Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Miami

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal (Grupo I) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey

Irak vs. Noruega (Grupo I) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Boston

Argentina vs. Argelia (Grupo J) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Kansas City

Austria vs. Jordania (Grupo J) | Horarios: 01:00 (ARG/URU), 00:00 (CHI), 23:00 (COL/ECU/PER), 22:00 (MEX) | Sede: San Francisco

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. RD de Congo (Grupo K) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Houston

Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Dallas

Ghana vs. Panamá (Grupo L) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Toronto

Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Ciudad de México

Jueves 18 de junio

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) | Horarios: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX) | Sede: Atlanta

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles

Canadá vs. Qatar (Grupo B) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Vancouver

México vs. Corea del Sur (Grupo A) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Guadalajara

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Seattle

Escocia vs. Marruecos (Grupo C) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Boston

Brasil vs. Haití (Grupo C) | Horarios: 21:30 (ARG/URU), 20:30 (CHI), 19:30 (COL/ECU/PER), 18:30 (MEX) | Sede: Philadelphia

Turquía vs. Paraguay | Horarios: 00:00 (ARG/URU), 23:00 (CHI), 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX) | Sede: San Francisco

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Houston

Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Toronto

Ecuador vs. Curazao (Grupo E) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Kansas City

Túnez vs. Japón (Grupo F) | Horarios: 01:00 (ARG/URU), 00:00 (CHI), 23:00 (COL/ECU/PER), 22:00 (MEX) | Sede: Monterrey

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita (Grupo H) | Horarios: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX) | Sede: Atlanta

Bélgica vs. Irán (Grupo G) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles

Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Miami

Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Vancouver

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (Grupo J) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Dallas

Francia vs. Irak (Grupo I) | Horarios: 18:00 (ARG/URU), 17:00 (CHI), 16:00 (COL/ECU/PER), 15:00 (MEX) | Sede: Philadelphia

Noruega vs. Senegal (Grupo I) | Horarios: 21:00 (ARG/URU), 20:00 (CHI), 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey

Jordania vs. Argelia (Grupo J) | Horarios: 00:00 (ARG/URU), 23:00 (CHI), 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX) | Sede: San Francisco

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Houston

Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Boston

Panamá vs. Croacia (Grupo L) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Toronto

Colombia vs. RD de Congo (Grupo K) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Guadalajara

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Vancouver

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Lumen Field, Seattle

Marruecos vs. Haití (Grupo C) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Atlanta

Brasil vs. Escocia (Grupo C) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Miami

Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Monterrey

República Checa vs. México (Grupo A) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Ciudad de México

Jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Philadelphia

Ecuador vs. Alemania (Grupo E) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey

Japón vs. Suecia (Grupo F) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Dallas

Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Kansas City

Paraguay vs. Australia (Grupo D) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: San Francisco

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia (Grupo I) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Boston

Senegal vs. Irak (Grupo I) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Toronto

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) | Horarios: 21:00 (ARG/URU), 20:00 (CHI), 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX) | Sede: Houston

Uruguay vs. España (Grupo H) | Horarios: 21:00 (ARG/URU), 20:00 (CHI), 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX) | Sede: Guadalajara

Egipto vs. Irán (Grupo G) | Horarios: 00:00 (ARG/URU), 23:00 (CHI), 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX) | Sede: Seattle

Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) | Horarios: 00:00 (ARG/URU), 23:00 (CHI), 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX) | Sede: Vancouver

Sábado 27 de junio

Croacia vs. Ghana (Grupo L) | Horarios: 18:00 (ARG/URU), 17:00 (CHI), 16:00 (COL/ECU/PER), 15:00 (MEX) | Sede: Philadelphia

Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) | Horarios: 18:00 (ARG/URU), 17:00 (CHI), 16:00 (COL/ECU/PER), 15:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey

Colombia vs. Portugal (Grupo K) | Horarios: 20:30 (ARG/URU), 19:30 (CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX) | Sede: Miami

RD de Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) | Horarios: 20:30 (ARG/URU), 19:30 (CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX) | Sede: Atlanta

Argelia vs. Austria (Grupo J) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Kansas City

Jordania vs. Argentina (Grupo J) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Dallas

16avos. de final

Domingo 28 de junio

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B | Sede: Los Ángeles

Lunes 29 de junio

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F | Sede: Boston

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C | Sede: Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F | Sede: Houston

Martes 30 de junio

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H Sede: Nueva Jersey

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I | Sede: Dallas

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I | Sede: Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K | Sede: Atlanta

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J | Sede: San Francisco

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J | Sede: Seattle

Jueves 2 de julio

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L | Sede: Toronto

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J | Sede: Los Ángeles

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J | Sede: Vancouver

Viernes 3 de julio

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H | Sede: Miami

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L | Sede: Kansas City

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G | Sede: Dallas

Octavos de final

Sábado 4 de julio

Partido 89 – Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 | Sede: Philadelphia

Partido 90 – Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 | Sede: Houston

Domingo 5 de julio

Partido 91 – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 | Sede: Nueva Jersey

Partido 92 – Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 | Sede: Ciudad de México

Lunes 6 de julio

Partido 93 – Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 | Sede: Dallas

Partido 94 – Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 | Sede: Seattle

Martes 7 de julio

Partido 95 – Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 | Sede: Atlanta

Partido 96 – Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 | Sede: Vancouver

Cuartos de final

Jueves 9 de julio

Partido 97 – Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 | Sede: Boston

Viernes 10 de julio

Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 | Sede: Los Ángeles

Sábado 11 de julio

Partido 99 – Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 | Sede: Miami

Partido 100 – Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 | Sede: Kansas City

Semifinales

Martes 14 de julio

Partido 101 – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 | Sede: Dallas

Miércoles 15 de julio

Partido 102 – Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 | Sede: Atlanta

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

Partido 103 – Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 | Sede: Miami

Final

Domingo 19 de julio

Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 | Sede: Nueva Jersey

