Fixture oficial con las fechas, los horarios y las sedes de los partidos
La Copa del Mundo comienza el 11 de junio con el partido inaugual entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca y termina el domingo 19 de julio con la final en el MetLife de New Jersey, Estados Unidos.
Será el primer Mundial que tendrá 48 selecciones clasificadas y 104 partidos.
Mundial 2026: las fechas, los horarios y las sedes de los partidos
Fase de grupos
Jueves 11 de junio
México vs. Sudáfrica (Grupo A) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Ciudad de México
Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Guadalajara
Viernes 12 de junio
Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Toronto
Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles
Sábado 13 de junio
Qatar vs. Suiza (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: San Francisco
Brasil vs. Marruecos (Grupo C) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey
Haití vs. Escocia (Grupo C) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Boston
Australia vs. Turquía (Grupo D) | Horarios: 01:00 (ARG/URU), 00:00 (CHI), 23:00 (COL/ECU/PER), 22:00 (MEX) | Sede: Vancouver
Domingo 14 de junio
Alemania vs. Curazao (Grupo E) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Houston
Países Bajos vs. Japón (Grupo F) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Dallas
Costa de Marfil vs. Ecuador (Grupo E) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Philadelphia
Suecia vs. Túnez (Grupo F) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Monterrey
Lunes 15 de junio
España vs. Cabo Verde (Grupo H) | Horarios: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX) | Sede: Atlanta
Bélgica vs. Egipto (Grupo G) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Seattle
Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Miami
Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles
Martes 16 de junio
Francia vs. Senegal (Grupo I) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey
Irak vs. Noruega (Grupo I) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Boston
Argentina vs. Argelia (Grupo J) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Kansas City
Austria vs. Jordania (Grupo J) | Horarios: 01:00 (ARG/URU), 00:00 (CHI), 23:00 (COL/ECU/PER), 22:00 (MEX) | Sede: San Francisco
Miércoles 17 de junio
Portugal vs. RD de Congo (Grupo K) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Houston
Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Dallas
Ghana vs. Panamá (Grupo L) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Toronto
Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Ciudad de México
Jueves 18 de junio
República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A) | Horarios: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX) | Sede: Atlanta
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles
Canadá vs. Qatar (Grupo B) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Vancouver
México vs. Corea del Sur (Grupo A) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Guadalajara
Viernes 19 de junio
Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Seattle
Escocia vs. Marruecos (Grupo C) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Boston
Brasil vs. Haití (Grupo C) | Horarios: 21:30 (ARG/URU), 20:30 (CHI), 19:30 (COL/ECU/PER), 18:30 (MEX) | Sede: Philadelphia
Turquía vs. Paraguay | Horarios: 00:00 (ARG/URU), 23:00 (CHI), 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX) | Sede: San Francisco
Sábado 20 de junio
Países Bajos vs. Suecia (Grupo F) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Houston
Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Toronto
Ecuador vs. Curazao (Grupo E) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Kansas City
Túnez vs. Japón (Grupo F) | Horarios: 01:00 (ARG/URU), 00:00 (CHI), 23:00 (COL/ECU/PER), 22:00 (MEX) | Sede: Monterrey
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudita (Grupo H) | Horarios: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX) | Sede: Atlanta
Bélgica vs. Irán (Grupo G) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles
Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Miami
Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Vancouver
Lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria (Grupo J) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Dallas
Francia vs. Irak (Grupo I) | Horarios: 18:00 (ARG/URU), 17:00 (CHI), 16:00 (COL/ECU/PER), 15:00 (MEX) | Sede: Philadelphia
Noruega vs. Senegal (Grupo I) | Horarios: 21:00 (ARG/URU), 20:00 (CHI), 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey
Jordania vs. Argelia (Grupo J) | Horarios: 00:00 (ARG/URU), 23:00 (CHI), 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX) | Sede: San Francisco
Martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K) | Horarios: 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX) | Sede: Houston
Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Boston
Panamá vs. Croacia (Grupo L) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Toronto
Colombia vs. RD de Congo (Grupo K) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Guadalajara
Miércoles 24 de junio
Suiza vs. Canadá (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Vancouver
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Lumen Field, Seattle
Marruecos vs. Haití (Grupo C) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Atlanta
Brasil vs. Escocia (Grupo C) | Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) | Sede: Miami
Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Monterrey
República Checa vs. México (Grupo A) | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Ciudad de México
Jueves 25 de junio
Curazao vs. Costa de Marfil (Grupo E) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Philadelphia
Ecuador vs. Alemania (Grupo E) | Horarios: 17:00 (ARG/URU), 16:00 (CHI), 15:00 (COL/ECU/PER), 14:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey
Japón vs. Suecia (Grupo F) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Dallas
Túnez vs. Países Bajos (Grupo F) | Horarios: 20:00 (ARG/URU), 19:00 (CHI), 18:00 (COL/ECU/PER), 17:00 (MEX) | Sede: Kansas City
Paraguay vs. Australia (Grupo D) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: San Francisco
Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia (Grupo I) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Boston
Senegal vs. Irak (Grupo I) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Toronto
Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H) | Horarios: 21:00 (ARG/URU), 20:00 (CHI), 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX) | Sede: Houston
Uruguay vs. España (Grupo H) | Horarios: 21:00 (ARG/URU), 20:00 (CHI), 19:00 (COL/ECU/PER), 18:00 (MEX) | Sede: Guadalajara
Egipto vs. Irán (Grupo G) | Horarios: 00:00 (ARG/URU), 23:00 (CHI), 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX) | Sede: Seattle
Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G) | Horarios: 00:00 (ARG/URU), 23:00 (CHI), 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX) | Sede: Vancouver
Sábado 27 de junio
Croacia vs. Ghana (Grupo L) | Horarios: 18:00 (ARG/URU), 17:00 (CHI), 16:00 (COL/ECU/PER), 15:00 (MEX) | Sede: Philadelphia
Panamá vs. Inglaterra (Grupo L) | Horarios: 18:00 (ARG/URU), 17:00 (CHI), 16:00 (COL/ECU/PER), 15:00 (MEX) | Sede: Nueva Jersey
Colombia vs. Portugal (Grupo K) | Horarios: 20:30 (ARG/URU), 19:30 (CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX) | Sede: Miami
RD de Congo vs. Uzbekistán (Grupo K) | Horarios: 20:30 (ARG/URU), 19:30 (CHI), 18:30 (COL/ECU/PER), 17:30 (MEX) | Sede: Atlanta
Argelia vs. Austria (Grupo J) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Kansas City
Jordania vs. Argentina (Grupo J) | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Dallas
16avos. de final
Domingo 28 de junio
Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B | Sede: Los Ángeles
Lunes 29 de junio
Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F | Sede: Boston
Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C | Sede: Monterrey
Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F | Sede: Houston
Martes 30 de junio
Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H | Sede: Nueva Jersey
Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I | Sede: Dallas
Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I | Sede: Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K | Sede: Atlanta
Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J | Sede: San Francisco
Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J | Sede: Seattle
Jueves 2 de julio
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L | Sede: Toronto
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J | Sede: Los Ángeles
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J | Sede: Vancouver
Viernes 3 de julio
Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H | Sede: Miami
Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L | Sede: Kansas City
Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G | Sede: Dallas
Octavos de final
Sábado 4 de julio
Partido 89 – Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 | Sede: Philadelphia
Partido 90 – Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 | Sede: Houston
Domingo 5 de julio
Partido 91 – Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 | Sede: Nueva Jersey
Partido 92 – Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 | Sede: Ciudad de México
Lunes 6 de julio
Partido 93 – Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 | Sede: Dallas
Partido 94 – Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 | Sede: Seattle
Martes 7 de julio
Partido 95 – Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 | Sede: Atlanta
Partido 96 – Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 | Sede: Vancouver
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
Partido 97 – Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 | Sede: Boston
Viernes 10 de julio
Partido 98 – Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 | Sede: Los Ángeles
Sábado 11 de julio
Partido 99 – Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 | Sede: Miami
Partido 100 – Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 | Sede: Kansas City
Semifinales
Martes 14 de julio
Partido 101 – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 | Sede: Dallas
Miércoles 15 de julio
Partido 102 – Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 | Sede: Atlanta
Tercer puesto
Sábado 18 de julio
Partido 103 – Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 | Sede: Miami
Final
Domingo 19 de julio
Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 | Sede: Nueva Jersey