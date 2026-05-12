Una por una, las nuevas reglas que se estrenarán en el Mundial 2026

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será testigo de la implementación de nuevas normas en el reglamento. Enterate todos los detalles.

Los cambios que se implementarán desde el Mundial 2026

En primer lugar, el Mundial visibilizará aún más una nueva moda que ya se ve en la Copa Libertadores, pero que a partir de la Copa del Mundo se extenderá a otros torneos: las pausas por rehidratación. Estas se llevarán adelante después de los 22 minutos de cada tiempo, independientemente del clima y la temperatura. Su implementación ya generó polémica entre los hinchas, en especial porque el parate es aprovechado para la venta de publicidad en esos minutos.

Por otro lado, en esta Copa del Mundo ya no se podrá demorar con los cambios. Ante cada sustitución, los jugadores tendrán solo 10 segundos para dejar el campo de juego. Caso contrario, el equipo tendrá que jugar con un futbolista menos por un minuto y luego sí podrá ingresar el reemplazante.

En la misma línea, con el objetivo de agilizar los trámites del partido y contar con más tiempo de juego neto, a partir de ahora habrá un plazo de 5 segundos para saques de banda y de meta. Si se supera ese tiempo, la reposición de la pelota pasará para el rival.

Asimismo, cada vez que un futbolista reciba atención médica en el campo de juego, deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse. La única excepción será si la lesión hubiera sido provocada por una falta sancionada con tarjeta.

A su vez, a partir de ahora, el VAR podrá intervenir en más jugadas. Estará autorizado para la revisión de segundas amarillas y corrección de la decisión en tiros de esquina. Las últimas dos novedades que se sumaron al reglamento de cara al Mundial llegaron a fines de abril a raíz de sucesos ocurridos en el último tiempo que hicieron que la FIFA y la IFAB (International Football Association Board) pensaran opciones para resolverlos.

En primer lugar, se implantó la Ley Vinicius, que establece que los jugadores que se tapen la boca durante enfrentamientos con rivales serán expulsados. La medida tiene por objetivo combatir el racismo y surgió luego del caso que involucró a Gianluca Prestianni, sancionado con seis partidos por haber discriminado al brasileño durante un Benfica-Real Madrid.

También comunicaron que se sancionará con tarjetas rojas a los jugadores que abandonen el terreno de juego en protesta por una decisión del árbitro. Esto es una respuesta a lo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones cuando Senegal se retiró por un penal sancionado para Marruecos. Minutos después, los jugadores volvieron al campo y terminaron ganando el partido, pero con un fallo posterior les quitaron el título.

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