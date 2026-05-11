Detuvieron a dos sujetos tras arrebatarle el celular a una adolescente en Chimbas

CHIMBAS — Personal de Comisaría 17ª detuvo a un hombre de 27 años y a un menor de edad acusados de arrebatarle el celular a una adolescente de 15 años en calle Tucumán al sur.

El hecho ocurrió cuando la víctima esperaba el colectivo junto a su madre. Según denunció la mujer, dos hombres se acercaron y le sustrajeron un teléfono Motorola color turquesa con funda negra para luego escapar hacia el interior del Barrio Lebensohn.

Los efectivos realizaron recorridas por la zona y lograron visualizar a los sospechosos, quienes al notar la presencia policial se dieron a la fuga. En el intento de huida intentaron trepar la pared de un domicilio, cayeron de su propia altura y fueron aprehendidos.

Al realizar el palpado de urgencia, a Falcón, de 27 años se le encontró el teléfono sustraído.

El procedimiento quedó a cargo del ayudante fiscal Alejandro Solera, de UFI Flagrancia. Por la participación de un menor, se comunicó al Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, donde el juez Carlos Ponce dispuso que el adolescente sea trasladado, vinculado a la causa y remitido a la CAD.

La causa fue caratulada como “Robo y lesiones en concurso real agravado por la participación de un menor del CPA”.