El secretario Legislativo participó de manera virtual en el encuentro federal de legislaturas

El secretario Legislativo de la Cámara de Diputados de San Juan, Gustavo Velert, participó de manera virtual del 2° Encuentro Federal de la Red de Secretarios Parlamentarios y Administrativos de Legislaturas Conectadas, realizado en la provincia de La Rioja. Durante la jornada, representantes de distintas legislaturas del país abordaron temas vinculados a la gestión parlamentaria, la modernización administrativa y la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos legislativos.

En el marco del tratamiento del eje “Gestión y coordinación de sesiones desde la secretaría parlamentaria – antes, durante y después”, Velert expuso sobre el funcionamiento interno de la Legislatura sanjuanina y destacó la importancia del reglamento interno aprobado a fines de 2023, al que definió como una herramienta “muy casuística”, ya que contempla y prevé distintos escenarios parlamentarios, facilitando la organización previa, durante y posterior a cada sesión.

Asimismo, explicó que la Cámara de Diputados de San Juan avanzó en la digitalización de sus procesos administrativos y parlamentarios, permitiendo el envío de documentación, órdenes del día, despachos de comisión y dictámenes a través de vías digitales, mediante correo institucional y aplicaciones de mensajería utilizadas habitualmente por los legisladores y equipos técnicos.

Durante su exposición, detalló que cada expediente ingresado por Mesa de Entradas activa automáticamente distintos mecanismos de trabajo coordinado entre áreas técnicas y legislativas. Entre ellos, mencionó la elaboración de informes de técnica legislativa y de dinámica legislativa, herramientas que permiten analizar la congruencia de los proyectos con la normativa vigente, detectar posibles redundancias y evaluar su interdependencia con otras leyes provinciales.

En ese sentido, señaló que dichos informes son puestos a disposición de las comisiones legislativas antes del tratamiento de cada iniciativa, optimizando el trabajo parlamentario y brindando mayores herramientas para el análisis de los proyectos.

Velert también resaltó el trabajo que desarrolla el Digesto Jurídico provincial, encargado de clasificar e incorporar las normas sancionadas a la página oficial de la Cámara de Diputados a medida que son promulgadas y entran en vigencia, contribuyendo al acceso público y a la actualización permanente de la legislación provincial.

Por otro lado, el secretario Legislativo hizo referencia al escenario parlamentario actual, marcado por la ausencia de mayoría oficialista en la Cámara, situación que –indicó- generó nuevos desafíos institucionales y una dinámica caracterizada por mayor debate y el fortalecimiento del trabajo en comisión.

Finalmente, destacó los avances que la Legislatura provincial analiza implementar mediante herramientas de inteligencia artificial para agilizar procesos internos vinculados a la asignación de expedientes a comisiones y la elaboración de informes técnicos y legislativos, aclarando que estas tecnologías no sustituyen el trabajo humano, sino que constituyen un apoyo para mejorar la eficiencia administrativa y parlamentaria.

El encuentro federal reunió a representantes de distintas provincias argentinas con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer la modernización y transparencia de los procesos legislativos.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi