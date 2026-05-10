Rescataron a una mujer atrapada tras volcar en un canal en Rawson

RAWSON — Una mujer de 35 años fue rescatada con vida esta tarde luego de que el vehículo en el que circulaba volcara dentro de un canal de riego en calle 7, antes de Ruta 40.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la UOTC. El Halcón P01, con el cabo Jabes Medina y el cabo Santiago Chirino, llegó al lugar tras un aviso y encontró a la conductora atrapada en el interior del auto, pidiendo auxilio.

Con la colaboración de personal de salud, los efectivos rompieron el vidrio de una de las ventanillas y lograron sacar a la mujer del habitáculo.

Se trata de una mujer 35 años, domiciliada en B° Obrero de Rawson. Fue trasladada en ambulancia al hospital y, según el parte policial, se encontraba consciente al momento del traslado.