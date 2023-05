Agostina Atencio con podio en los 10K de la Maratón de Mendoza

En su 23ª edición, la Maratón Internacional de Mendoza recibió a más de 7.000 atletas. El 30% de los inscritos fueron mendocinos y el 70% restante proviene de otras provincias argentinas y del exterior. La competencia convocó a corredores de primer nivel de 25 países, entre los que se destacaron keniatas, etíopes, brasileros, chilenos y peruanos, entre otros.

En esta edición, estuvo presente la sanjuanina Agostina Atencio, corriendo la distancia de 10K (las otras fueron 42K, 21K y 4K) donde consiguió el tercer escalón del podio.

Respecto al resultado conseguido, la atleta del, comentó: “Estoy feliz por la carrera que hice, el resultado conseguido y por el tiempo; es una carrera que no me la voy a olvidar por cómo se dio y porque la pensé tanto y es algo que deseaba, por ser una competencia de tanta magnitud, con atletas de distintos países, algunos de ellos que admiro y encontrármelos ahí, para mí fue un placer, por eso, ser parte del podio, es algo muy importante para mí.

La carrera fue muy rápida, desde el kilómetro uno hasta los últimos 500 metros, peleando por el puesto con una chica de Buenos Aires (Fiorella Caviglia). En el km siete logré acercarme, ya que estaba a 50 metros y empecé a apurar el ritmo y en los últimos 500 metros, que son en subida, en los portones de entrada al parque, que son durísimos, porque se viene corriendo sobre adoquines. Ahí me dije “es ahora o nunca” y ahí comenzamos un sprint con ella y logré quedarme con el tercer puesto, que no podía creer. Fue una carrera en las que tuve buenas sensaciones, en ningún momento la sufrí”.

En relación a cómo llegó a la competencia, Agostina agregó: “Venía de una lesión que me demandó mucho tiempo recuperarme, que demandó tres meses realizando una preparación física en gimnasio y corriendo muy poco; ese tiempo fue larguísimo para mí, pero siempre tuve fe que el regreso iba a ser mucho más fácil.

El 2023 lo comencé muy bien con carreras que se hicieron en San Juan y el Torneo Vendimia en Mendoza, donde gané los 5000 metros, pero la mayor satisfacción, más allá de los puestos, fue el haber logrado bajar mis tiempos y eso para mí tiene un gran significado por el esfuerzo que hago, ya que trabajo como profe de educación física, tengo que estudiar, entonces, día a día me cuesta mucho tener que buscar el tiempo para entrenar y estos resultados me ayudan a seguir adelante, motivarme. Para mí, correr es una pasión; siento que no soy yo si no corro, por eso la importancia que tiene para mí.

Estoy muy contenta y agradecida, porque hay muchas personas que no tuvieron ningún problema en acompañarme en todo esto; desde que estuve mal hasta ahora, principalmente mi familia, mi entrenador –que es mi novio- y son un pilar fundamental para mí, al igual que mi equipo, donde soy la única mujer y que a la hora de entrenar siempre tengo que ir atrás de ellos, tratando de alcanzarlos”, dijo la atleta.

Resultado

3° puesto en la clasificación general Damas

1° Puesto en categoría (21-25 años) – Tiempo 38’25”