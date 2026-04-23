Fernanda Illanes concentrará con la preselección argentina de patín velocidad

La patinadora sanjuanina viajará a Rosario para entrenar del 24 al 29 de abril.

La patinadora sanjuanina Fernanda Illanes viajará a Rosario para formar parte de la concentración de la preselección argentina de patín velocidad que se realizará en el Patinodromo Roberto Tagliabue junto al cuerpo técnico con Rubén Martínez y Juan José Zárate a la cabeza.

Respecto a este viaje y a lo que vendrá posteriormente en competencias, Fernanda comentó: “Ahora tengo una concentración con la preselección argentina que es del 24 al 29 de abril en Rosario. Forma parte de la preparación para los torneos que se vienen.

Los principales objetivos son los Juegos Odesur, que se realizan en septiembre en Argentina, Rosarios específicamente y por eso las concentraciones son ahí también y como somos locales le están dando más importancia; el otro objetivo muy importante son los World Skate en octubre en Paraguay.

En cuanto a competencias tendré actividad los días 8, 9 y 10 de mayo en el argentino de federaciones que se va a realizar en Mar del Plata, es decir que yo regreso a San Juan el 30 de abril y vuelvo a viajar el 5 de mayo”.

Apoyando los pasos que da la patinadora pocitana, la Secretará de Deporte, hizo entrega de pasajes para sus traslados. Fue el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo , quien recibió a Fernanda, intercambiando opiniones e interesándose por los pasos a seguir de la representante de San Juan en el plano nacional e internacional.