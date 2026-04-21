Un sanjuanino campeón en la World Cup 2026 de patinaje artístico

Jesús Octavio Morte ganó en la categoría Libre Masculino Juvenil, en un evento realizado en Buenos Aires.

El evento, organizado por World Skate y desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 11 y el 19 de abril, reunió a la élite del patinaje mundial. Morte Brizuela alcanzó la cima del podio tras una ejecución técnica y artística sobresaliente, obteniendo una calificación final de 113.16 puntos, para quedarse con la categoría Free Skating Men Youth (Libre Masculino Juvenil), durante la Artistic World Cup 2026.

Con este resultado, el joven atleta superó ampliamente a sus competidores directos, Cesar Caballero (Paraguay) y Neyen Lafuente (Argentina), logrando el primer puesto tanto en el programa corto como en el largo.

Resultados Finales – Free Skating Men Youth:

Jesús Octavio Morte Brizuela (ARG) – 113.16 pts.

Cesar Caballero (PAR) – 85.96 pts.

Neyen Lafuente (ARG) – 85.25 pts.

El patinador de nuestra provincia representa al Andino Patín Club y tiene el acompañamiento de su entrenadora Mariana Rodríguez Pi, como así también el apoyo de la Secretaría de Deporte.

Este logro posiciona a este deportista en lo más alto del escenario internacional y reafirma el crecimiento sostenido de nuestra disciplina, el talento de las nuevas generaciones de patinadores, y el acompañamiento del Estado a deportistas con proyección internacional, ya que Morte se ganó un lugar en la final a disputarse en Cesena, Italia, del 1 al 7 de junio del corriente año.