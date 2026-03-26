Romina Profili ganó cuatro medallas de oro en el argentino de natación

La representante de San Juan se quedó con 200, 400 y 800 metros en pileta y tres kilómetros en aguas abiertas.

San Juan fue epicentro a nivel nacional de una semana de suma importancia en natación con la disputa del Campeonato Argentino de Natación Master y Pre master – Apertura 2026 , en el Complejo El Palomar con 500 competidores.

El sábado fue el turno de la tercera fecha del campeonato nacional de aguas abiertas, que contó con la presencia de 100 de los mejores nadadores federados del país en el Dique Punta Negra, mientras que el domingo 22 de marzo se desarrolló el Campeonato Argentino Master y Pre master de Aguas Abiertas en el mismo escenario.

La nadadora Romina Profili nos ha acostumbrado a sus magníficas actuaciones cada vez que compite a nivel nacional e internacional y esta ocasión, siendo local, no fue la excepción, quedándose con los campeonatos argentinos master de Natación de 200 libre; 400 libre; 800 libre y en Aguas Abiertas, también con el campeonato Argentino Master en la distancia de 3 km, siendo primera en su categoría y en la general de mujeres. También compitió en 200 metros combinado, obteniendo el cuarto puesto.

Romina hizo un análisis de sus logros tras una semana intensa de competición: “El primer día nadé los 400 libres, una distancia que no era mi fuerte y en la que había otra nadadora con la que buscaba hacer podio de primer puesto; sabía que lo tenía muy difícil, pero logré hacer ese primer puesto, lo que me puso muy contenta porque no me lo esperaba ya que iba en búsqueda de un segundo lugar, además pude mejorar bastante el tiempo que tenía.

El segundo día nadé los 800 libres. Esa carrera es un poquito más difícil porque hay que manejarse mentalmente un poco mejor. Allí también salí primera y quedé campeona argentina, aunque no tan contenta con el tiempo porque esperaba bajar un poquito, pero los resultados finales estuvieron bien después de todo.

Ese mismo día nadé los 200 combinados que no es una prueba fuerte para mí, pero que me gusta hacer, así que la nadé quedando cuarta y el tiempo estuvo bien. El último día de torneo fue el sábado, donde me tocó nadar los 200 libres, quedando también primera. Fue una linda prueba que tampoco es mi fuerte, pero la nadé para buscar bajar un poco los tiempos y la verdad que salió muy linda la carrera porque se bajó bastante el tiempo así que super contenta.

Como balance del torneo creo que lo más importante fue poder nadar con equipo, porque casi siempre me toca salir a nadar sola. Esta vez se sumaron al equipo nadadores con mucha experiencia que hace muchos años están con Silvia Maldonado , pero en general no compiten, o sea no habían competido en torneos máster.

Felipe y Valentín Vargas y Rosita Mulet son nadadores que siempre han tenido un muy lindo nivel y para mí nadar y ser parte del equipo con ellos es un montón; el otro condimento hermoso es que pudo estar Silvia acompañándonos, que eso siempre es un apoyo grande, estar con tu profe y esta vez el hecho de ser en San Juan hizo que nos pudiera acompañar, así que súper contenta con eso.

Además, contar con acompañamiento de la familia y amigos que pudieron ir a verme, ya que en general siempre la que acompaña es la familia chica, es decir mi marido, mis niños y esta vez se sumó a la familia grande, así que eso estuvo hermoso y el torneo estuvo muy bien, con muy lindo nivel, buena convocatoria y la verdad que salió bonito.

Por otra parte, el condimento especial fue que este año se sumaba el torneo nacional de Aguas Abiertas, que no se ha estado haciendo hace muchos años, solamente se hacía a nivel sudamericano o panamericano y este año se sumó una fecha a nivel nacional.

Aquí también terminé super contenta, por supuesto, por haber salido primera en la categoría y como siempre digo, para mí lo más importante fue salir primera en la general de mujeres. Es decir que me enfrenté con todas las categorías, más grandes y sobre todo más chicas, que por ahí eso es lo que a uno le pone un desafío mayor, y bueno, salió bien, salió bonito, y como dije antes, la compañía fue clave, super importante que estuviera la familia y la profe, eso le puso muchísimo condimento”.

Ya planificando su próxima actividad nacional, Romina planea estar en el campeonato argentino máster en Buenos Aires, a realizarse en agosto en Parque Roca, pero la competencia que más le entusiasma y que no se quiere perder es el campeonato panamericano que se llevará a cabo en octubre, en el mismo escenario de CABA, con el orgullo que significa representar a la Argentina.

Resultados

200 metros libre

1ª Profili, Romina – 2:33.92

2ª Mesquida, Sabri – 2:41.64

3ª Gutiérrez Herrera – 3:05.54

4ª Muñoz, Alejandra – 3:15.14

5ª Ayala, Silvia – 3:20.03

400 metros libre

1ª Profili, Romina – 5:17.80

2ª Grometbauer, Cy. – 5:17.99

3ª Thomsen, Carolina – 6:03.54

4ª Ramos, Mara – 6:45.56

5ª Muñoz, Alejandra – 6:47.61

800 metros libre

1ª Profili, Romina – 11:05.66

2ª Gutiérrez Herrera – 13:13.21

3ª Ramos, Mara – 13:55.59

4ª Ayala, Silvia – 15:05.64

5ª Teper Battiaz, Malena – 16:59.65

Aguas abiertas – 3 kilómetros

1ª Profili, Romina – 43:41:16 – Ganó su categoría (45-49) y la general

2ª Ramos, Mara – 59:46:02

3ª Paolini, Julieta – 1h: 02:33

4ª Tepper Batiaz, Malena – 1h: 06:10

5ª Peñaloza, Marina – 1h: 10:53