Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

La catalana de 25 años padecía dolores “permanentes e irreversibles”. Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años que había pedido la eutanasia, ha fallecido este jueves después de recibir la muerte asistida en su habitación de la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes. Noelia es la paciente más joven de España en recibir la eutanasia y la sexta paciente psiquiátrica de Cataluña en pasar por este procedimiento.

Su eutanasia debió llevarse a cabo hace dos años, el 2 de agosto de 2024, pero una orden judicial paralizó el procedimiento in extremis a petición de su padre. Durante dos años, el hombre ha intentado de la mano de Abogados Cristianos impedir la muerte asistida de su hija y ha llevado su demanda hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sin éxito.

Finalmente, la eutanasia de Noelia quedó programada para este jueves, 26 de marzo. La joven ha fallecido sola y después de despedirse de su madre, tal y como deseaba, en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes donde estaba ingresada y que consideraba como su “zona de confort”, según expresó en una entrevista en el programa Ahora Sonsoles.

“Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?“, expresó durante su entrevista en Antena 3. La joven planeaba ponerse “el vestido más bonito” de su armario y maquillarse de forma “sencilla” para el momento. “Siempre he pensado que quiero morirme guapa”, aseguró.

Fuente: Infobae