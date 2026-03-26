San Juan vuelve a volar alto con el Cuesta del Viento Big Air 2026



El campeonato internacional de kitesurf más desafiante de la región se disputará del 31 de marzo al 5 de abril en Rodeo, con presencia de riders de toda Sudamérica, propuestas recreativas y gran impacto turístico.

San Juan se prepara para vivir una nueva fiesta del deporte extremo con la llegada del Cuesta del Viento Big Air 2026, uno de los eventos de kitesurf más importantes del continente. Del 31 de marzo al 5 de abril, el Dique Cuesta del Viento, en Rodeo, departamento Iglesia, será nuevamente el escenario donde más de 30 riders internacionales buscarán un lugar en el podio, en una competencia que promete adrenalina, espectáculo y convocatoria masiva.

Tras el éxito de la edición 2025, que reunió a competidores de distintos países, la provincia redobla la apuesta con una propuesta que combina deporte de alto nivel y entretenimiento. Este año, además de la competencia, habrá tres noches de After Beach con música en vivo, DJs y propuestas gastronómicas para sanjuaninos y turistas.

El evento se desarrollará durante Semana Santa en uno de los escenarios naturales más destacados del mundo para deportes de viento. El Dique Cuesta del Viento, reconocido por sus condiciones únicas, es elegido cada año por atletas de élite para disciplinas como kitesurf, windsurf y wing foil, gracias a la intensidad y constancia de sus ráfagas.

En esta edición, competirán riders de países como Brasil, Chile, México, Venezuela y Colombia, quienes participarán en la categoría Big Air, una disciplina que premia la altura, la técnica y la espectacularidad de los saltos. Además, los mejores de la competencia amateur tendrán la posibilidad de medirse con los profesionales en busca del premio mayor.

El cronograma comenzará los días 31 de marzo y 1 de abril con charlas informativas y reconocimiento del circuito. Desde el miércoles y hasta el sábado se disputarán las distintas etapas de competencia entre las 12 y las 18:30 horas, siempre sujetas a las condiciones climáticas. El cierre será el sábado 4 de abril con la gran final y premiación.

Por su parte, el After Beach tendrá lugar los días jueves, viernes y sábado desde las 19 horas, a orillas del dique, consolidándose como uno de los grandes atractivos del evento.

Con entrada libre y gratuita para la competencia, el Cuesta del Viento Big Air 2026 no solo posiciona a San Juan en el calendario internacional del kitesurf, sino que también se consolida como un motor clave para el turismo y la economía regional, generando una importante ocupación hotelera en Iglesia y zonas aledañas.

La organización del evento es 100% local y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, junto al acompañamiento de empresas como Veladero y la marca deportiva HARDWIND.