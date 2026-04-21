Gran actuación de la Escuela Barreal de taekwondo en Chile

En la Copa Gran Rancagua, los chicos sanjuaninos se quedaron con el primer puesto por equipos.

El fin de semana pasado se realizó en Chile la Copa Gran Rancagua de taekwondo , con la participación de cincuenta escuelas, entre las que estuvo la Escuela Barreal , representando a San Juan, logrando excelentes resultados y llevándose el primer puesto en la premiación por equipos.

El instructor de los chicos, Sebastián Flichman , manifestó la satisfacción de haber ganado en todas las categorías, máxime siendo visitantes, compitiendo con muchas escuelas de Chile.

“Fuimos primeros en infantiles, cadetes, juveniles y en la general o sea que de todos los equipos que llevé, la mayoría vino con medalla de oro, así que el desempeño fue brillante. Ahora estamos preparando los Juegos Evita y los Binacionales, que son competencias para el desarrollo deportivo y que lleguen lo mejor posible a esos objetivos”.

Resultados

Precompetitivos

Jeremías Flichman

Victoriano Flores

Infantiles

Felipe Flichman (Medalla de Oro)

Cibeles Flores (Medalla de Plata)

Bianca Romero (Medalla de Oro)

Cadetes

Pía Saavedra (2 medallas de Oro en diferentes categorías)

Nahiara Medina (2 medallas de Oro en diferentes categorías)

Ismael Herrera (Medalla de Oro)

Lara Jofré (2 medallas de Plata en diferentes categorías)

Juveniles

Naiara Jofré (2 medallas de Oro en diferentes categorías)

Pía Montigel (Medalla de Oro)

Nazareno Campillay (Medalla de Plata)

Abel Videla (2 medallas de Oro en diferentes categorías)