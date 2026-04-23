Las Escuelas de Iniciación Deportiva con el fútbol como puntapié inicial



El programa Escuelas de Iniciación Deportiva (EID), dependiente de la Subsecretaría de Deportes Federados de la Secretaría de Deporte, inicia sus actividades en el departamento de Caucete con múltiples disciplinas y espacios de formación gratuita para niños, niñas y jóvenes.

En la jornada de hoy, miércoles 22 de abril, da inicio en Caucete las actividades del programa Escuelas de Iniciación Deportiva (EID), una política clave impulsada por la Subsecretaría de Deportes Federados de la Secretaría de Deporte, que tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas y promover hábitos saludables en toda la comunidad.

El fútbol será la disciplina encargada de abrir este nuevo ciclo en el departamento. Las clases se desarrollarán en las instalaciones de Las Talas, los días lunes y miércoles de 17 a 18:30 horas, bajo la coordinación del profesor Esteban Zalazar. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al 2644982862.

Además, el Playón Pie de Palo será otro de los puntos donde se dictarán clases de fútbol, en este caso los martes y jueves de 17 a 18:30 horas, a cargo del profesor Jesús Facundo. Para consultas, está disponible el número 2645876035.

Por su parte, la disciplina vóley también formará parte de la propuesta deportiva, con entrenamientos los martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas en la Unión Deportiva Caucetera. Las clases estarán a cargo de la profesora Marianela Godoy, y los interesados pueden comunicarse al 2645149394.

En cuanto al atletismo, se desarrollará en el mismo espacio de la Unión Deportiva Caucetera, los martes y jueves de 18:30 a 19:30 horas, bajo la supervisión de la profesora Lara Sánchez. Para más información, se encuentra disponible el teléfono 2645467387.

De esta manera, el programa EID continúa consolidándose como una herramienta fundamental para la inclusión, el desarrollo deportivo y la contención social en toda la provincia, acercando oportunidades a cada rincón de San Juan.

Con respecto a los demás departamentos también dan inicio a sus actividades, durante los siguientes días se dará a conocer el cronograma completo.