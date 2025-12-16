Thomas Castañeda Maldonado recibirá el Premio Centenario 2025

La distinción se otorgó por ser considerado el mejor triatleta de la Argentina en esta temporada.

Luego de un año cargado de experiencias, viajando a distintos países, viviendo en México, lejos de sus afectos, tal como aconteció en 2024 y luego de cerrar la temporada con un triunfo en Uruguay, Thomas Castañeda Maldonado recibió la comunicación por parte del Comité Olímpico Argentino, que ha sido distinguido como el mejor triatleta del año en la Argentina.

Por ello es que el triatleta sanjuanino recibirá el Premio Centenario 2025, que otorga el Comité Olímpico Argentino por tercer año consecutivo, al mejor de cada disciplina deportiva federativa. Thomas fue postulado por la Federación Argentina de Triatlón por el desarrollo obtenido durante esta temporada.

Respecto a esta distinción, el deportista de San Juan dijo: “Me han nominado como ganador del premio Centenario 2025 de triatlón y la verdad que para mí es muy importante. Estoy muy contento que lo hayan podido hacer, porque la verdad que el esfuerzo que uno hace durante todo un año y durante muchos años y que te den un premio así es como que te das cuenta que sí vale la pena cada esfuerzo.

Igual que hace un par de semanas en el Campeonato Iberoamericano fui como atleta del Team Américas que también me ha permitido estar ahí como integrante de ese team, que se basa en gente que no tiene el suficiente nivel mundial, pero que están apoyando para quienes vienen con potencial para poder llegar a eso.

Primero está el Team Américas y ya después de eso sigue el team de la World Triathlon Que ése sí ya es a nivel mundial y que me hayan nominado en estas dos cosas, uno como atleta y el otro como ganador a ese premio es importante y me pone muy feliz”.

La Gala de premiación se llevará a cabo el próximo viernes 19 de diciembre, desde las 19:30 horas, en el Polideportivo Braian Toledo, en Los Polvorines, Buenos Aires.