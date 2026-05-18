Rituales de Autocuidado: del barro a la piel en Chalet Cantoni Casa Cultural

“Del barro a la piel – Rituales de Autocuidado”, una propuesta que invita a vivir una experiencia de conexión entre el cuerpo, la piel y la creación artesanal. La actividad fusiona prácticas de cosmética natural y cerámica en un encuentro pensado para reconectar con el autocuidado consciente, el tiempo propio y el merecimiento.

El workshop surge de la unión entre Origen de Barro y Luze Natural, con el propósito de brindar herramientas accesibles para incorporar hábitos saludables de cuidado personal en la vida cotidiana. Durante la jornada se realizará una práctica guiada de automasajes faciales y cuidado de la piel, además de un taller de creación de Gua Sha en cerámica.

La propuesta parte de comprender el autocuidado como una práctica consciente que integra el cuerpo, la presencia y la creación manual. En este sentido, la piel se aborda como un territorio sensible que expresa los ciclos y transformaciones de la vida, promoviendo una mirada respetuosa y natural sobre el paso del tiempo. El encuentro invita a habitar esos cambios con bienestar, desde la autoaceptación y el amor propio.

La actividad se desarrollará en Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en Av. Libertador 3339 Oeste, Rivadavia, el día miércoles 20 de mayo, de 17 a 19 horas. El arancel tiene un valor de $30.000. Las inscripciones se realizan a los siguientes números 2645131111 o 2644457054. Cupos limitados.

¡Los esperamos!