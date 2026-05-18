Rivadavia se prepara para un cambio histórico en el cuidado del ambiente

El Municipio de Rivadavia, bajo la gestión del Intendente Sergio Miodowsky, se encuentra ultimando los detalles para el lanzamiento de un ambicioso programa ambiental que busca transformar por completo el sistema de gestión de residuos en el departamento.

Bajo la premisa «Rivadavia Cumple», la actual gestión busca dar un salto hacia la sustentabilidad urbana.

Según trascendió, el equipo municipal trabaja en un esquema de modernización que no solo apunta a mejorar la limpieza de los barrios, sino a involucrar directamente al vecino en una cadena de valor ecológica que hasta ahora no se había implementado de forma masiva en la zona.

«Estamos convencidos de que el Rivadavia del futuro se construye con acciones concretas hoy. Queremos un departamento más limpio, pero sobre todo más consciente. Se viene un cambio de hábito que marcará un antes y un después para nuestras familias», adelantaron fuentes oficiales respecto a los anuncios que se formalizarán en los próximos días.

Aunque los detalles técnicos se mantienen bajo reserva, se supo que el programa, denominado «Rivadavia Separa», requerirá de una fuerte campaña educativa y de la colaboración activa de los vecinos para potenciar el reciclaje y reducir el impacto ambiental en el departamento.