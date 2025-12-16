San Juan será sede de la Copa Iberoamericana y Latinoamericana de bicicross en 2026

Las competencias internacionales acompañarán a una fecha del Campeonato Argentino entre el viernes 23 y domingo 25 de octubre en la pista del Club Bicicross San Juan.

En las últimas horas se confirmó públicamente que el año entrante San Juan será anfitrión de la Copa Iberoamericana y Latinoamericana de bicicross. La competencia, que también incluirá una fecha del Campeonato y Open Argentino, se celebrará desde el viernes 23 al domingo 25 de octubre 2026.

El anuncio fue realizado ayer lunes 15 de diciembre 2025 por Federación Argentina en sus redes sociales oficiales. Inmediatamente fue ratificado por Club Bicicross San Juan, institución que abrirá sus puertas para que en su pista ubicada en Rawson se disputen aquellas competencias.

La confirmación del evento cuenta con el respaldo del Gobierno provincial, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. No será la primera vez que el dúo Iberoamericana y Latinoamericana visite la provincia; pero sí ratificará a San Juan como una de las principales sedes argentinas de esta disciplina olímpica.

Si bien el anuncio es muy reciente y el dato no ha sido confirmado aún, es probable que la cita en San Juan forme parte del ciclo olímpico sudamericano para Los Ángeles 2028. La flota de pilotos argentinos, chilenos, colombianos, entre otros, aprovechan cada fecha internacional para sumar puntaje y acercarse a la siguiente edición de los Juegos Olímpicos.

También es importante destacar que, debido a estas competencias de bicicross, ese fin de semana el flujo de visitantes y turistas en la provincia será alto. Cada encuentro nacional de este deporte resulta convocante; y el que viene contará con el plus de la presencia de extranjeros.

Finalmente, el calendario 2026 de la Federación Argentina contará con siete fechas. El debut será en Vicente López (14 y 15 de marzo); la segunda se realizará en Bahía Blanca (18 y 19 de abril); la tercera en Río Cuarto, Córdoba (23 y 24 de mayo) y la cuarta en Santiago del Estero (4 y 5 de julio); el quinto capítulo se hará en La Rioja (22 y 23 de agosto); el sexto será el de San Juan (23 a 25 de octubre); y el cierre tendrá lugar en Mendoza (20 y 21 noviembre).