En el Sindicato de Empleados de Comercio seguimos transformando el esfuerzo de cada aporte en beneficios concretos para nuestros afiliados.

Porque cuando los aportes vuelven al socio en obras, crecen los espacios, mejoran los servicios y se fortalece el bienestar de toda la familia mercantil.

Cada avance, cada mejora y cada proyecto tienen un mismo objetivo: seguir construyendo un sindicato presente, cercano y comprometido con sus trabajadores.

Mirna Moral

Conducción

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