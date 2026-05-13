Feria Americana Solidaria a beneficio de Casa Cuna San Juan

Asociación Casa Cuna San Juan invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de su Feria Americana, donde podrán encontrarse prendas de invierno en excelente estado y a precios muy accesibles.

La actividad se realizará el próximo: 📅 Sábado 16 de mayo 🕚 De 11:00 a 19:00 hs 📍 Unión Vecinal Santa Lucía Centro Calle Gral. Paz 1885 Este, Santa Lucía. Durante la jornada habrá ropa de abrigo, calzado y distintas prendas para toda la familia, en muy buenas condiciones y con valores accesibles para la comunidad.

Todo lo recaudado será destinado a colaborar con las actividades y necesidades de Casa Cuna, institución que trabaja acompañando y asistiendo a niños y niñas que por decisión de la autoridad competente han sido separados de su hogar por tener algunos de sus derechos vulnerados.

Se invita a los medios de comunicación a acompañar y difundir esta iniciativa solidaria. Asociación Casa Cuna es una institución privada sin fines de lucro creada el 11 de junio de 1960 por un grupo de señoras sanjuaninas con la necesidad de contener y brindar amor a pequeños que por diferentes motivos han sido separados de sus familias.

Desde 1960, Casa Cuna es dirigida por una comisión directiva y apoyada por voluntarias generosas que siempre brindan amor y cariño a nuestros pequeños. Esta labor fundamental de la institución ha sido sostenida ininterrumpidamente desde aquel año hasta la fecha.

Nuestra tarea Asociación Casa Cuna es una ONG que alberga y contiene a pequeños de 0 a 6 años que por decisión de la autoridad judicial o Dirección de Niñez deben estar separados de su familia por diferentes situaciones de desamparo. En ese período, nuestra institución los contiene integralmente para que su estadía por la Casita sea lo más parecido a un hogar cálido y amoroso donde se sientan amparados.

mailto:consultas@casacunasanjuan.org.ar