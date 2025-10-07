El Regimiento de Infantería de Montaña 22 realizara ejercicios de tiro en Marquesado

La Guarnición Ejército San Juan informó que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tcnl. Juan Manuel Cabot” llevará adelante ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado entre la Ruta Nacional 60, Avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, departamento de Rivadavia.

Las prácticas se desarrollarán desde el martes 7 hasta el viernes 10 de octubre, en el horario de 6:30 a 22:00, con la participación de personal militar especializado.

Desde la institución se solicita a la comunidad no ingresar al área de ejercicios durante los días mencionados, dado que se utilizará munición real en el marco de las maniobras programadas. Estas actividades forman parte del plan anual de instrucción y adiestramiento del Ejército Argentino, orientado a mantener la preparación y eficiencia operativa de sus unidades.

El RIM 22, con sede en Rivadavia, reafirma así su compromiso con la capacitación permanente de su personal y con la seguridad de la comunidad sanjuanina, informando de manera preventiva sobre cada una de sus actividades de entrenamiento.