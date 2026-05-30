La multipremiada obra “El Brote” invita a reflexionar sobre los límites entre realidad y ficción

El Teatro del Bicentenario, presenta la reconocida obra “El Brote”, una producción multipremiada que ha conquistado escenarios nacionales e internacionales.La propuesta, de la prestigiosa Compañía Criolla, subirá a escena el próximo viernes 3 de julio, a las 21:30, en la Sala Principal del espacio cultural que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi y protagonizada por Roberto Peloni, “El Brote” propone un intenso recorrido por la mente de un actor que comienza a perder los límites entre su vida personal y la ficción escénica. A través de una puesta inquietante y profundamente reflexiva, la obra interpela al espectador con una pregunta central: ¿qué lugar ocupamos dentro del relato de nuestra propia vida?.

Peloni, considerado uno de los artistas más destacados de su generación, cuenta con una sólida trayectoria en teatro musical y dramático, además de importantes reconocimientos como el Konex de Platino, Hugo de Oro y premios ATINA. Por su parte, Dionisi se ha consolidado como uno de los referentes de la escena teatral contemporánea, con obras presentadas en distintos países.

Desde su estreno en 2023, “El Brote” ha sido ampliamente celebrada por la crítica y el público, obteniendo premios y nominaciones en importantes certámenes nacionales e internacionales. Entre las distinciones más destacadas se encuentran los Premios ACE, Estrella de Mar, Teatro XXI, Trinidad Guevara, EEBA y María Guerrero, además de haber sido seleccionada para festivales y catálogos internacionales de artes escénicas.

La obra también fue distinguida como espectáculo de interés cultural por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón y recibió el Premio Florencio en Uruguay como Mejor Espectáculo Extranjero.

“El Brote” invita al público a sumergirse en un universo donde realidad y ficción se entrelazan de manera atrapante, generando una experiencia teatral provocadora y emocionalmente intensa.

Las entradas ya se encuentran disponibles en boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada. Los valores son de $40.000, $35.000 y $30.000. Además, el público podrá acceder a un 20% de descuento.

A través de este tipo de espectáculos, el Gobierno de San Juan fomenta políticas culturales que fortalecen el acceso a propuestas artísticas de excelencia y consolidan a la provincia como un polo cultural.