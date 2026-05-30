Los televisores del futuro ya están aquí: sin cables y con apariencia de galería de arte

Los televisores están evolucionando más allá de su función tradicional de entretenimiento. La nueva generación de pantallas apuesta por diseños ultradelgados, conexiones inalámbricas y sistemas que les permiten integrarse por completo a la decoración del hogar, hasta el punto de parecer cuadros colgados en la pared cuando no están en uso.

Esta tendencia fue reforzada recientemente con la presentación de una nueva línea de televisores de LG Electronics, diseñada para reducir la presencia visual de cables y transformar la pantalla en un elemento decorativo.

La propuesta combina tecnología OLED, diseño de interiores y funciones que permiten exhibir obras de arte, fotografías o contenido personalizado cuando el equipo no se utiliza para ver películas, series o videojuegos.

Pantallas que buscan desaparecer en el hogar

Durante años, los fabricantes de televisores se enfocaron en mejorar la calidad de imagen, aumentar el tamaño de las pantallas y optimizar el rendimiento para videojuegos. Sin embargo, una nueva tendencia está cambiando el enfoque: lograr que el televisor se integre al espacio de forma natural.

La idea es sencilla. Cuando el dispositivo está apagado o en modo de espera, deja de verse como un aparato tecnológico y se convierte en un objeto decorativo. Para ello, los fabricantes han desarrollado diseños extremadamente delgados, sistemas de montaje que eliminan los espacios entre la pantalla y la pared, y funciones capaces de mostrar obras de arte digitales.

El resultado es una experiencia visual que busca minimizar el impacto estético de una pantalla negra en el salón, dormitorio o cualquier otra habitación del hogar.

El desafío de eliminar los cables

Uno de los elementos que más afectan la apariencia de una instalación es la presencia de cables visibles. Por esta razón, varias compañías están desarrollando soluciones inalámbricas que permiten transmitir imagen y sonido sin necesidad de conectar múltiples dispositivos directamente al televisor.

En algunos modelos recientes, la conectividad inalámbrica permite enviar contenido desde una unidad externa, reduciendo considerablemente el número de cables alrededor de la pantalla.

Esta tecnología también facilita una instalación más limpia y ordenada, especialmente en espacios donde la decoración juega un papel importante.

La eliminación de conexiones visibles se ha convertido en uno de los principales objetivos de los fabricantes que buscan fusionar diseño y tecnología.

Cuando el televisor se convierte en una galería

Otra de las tendencias más llamativas es la incorporación de modos de exhibición artística.

En lugar de permanecer apagadas, las pantallas pueden mostrar pinturas clásicas, fotografías profesionales, ilustraciones digitales o imágenes personales. Algunas plataformas incluso ofrecen acceso a miles de obras seleccionadas de museos, galerías e instituciones culturales.

Esta funcionalidad transforma el televisor en una especie de cuadro digital de gran formato, capaz de cambiar de contenido según el gusto del usuario o la decoración del ambiente.

Además, el auge de la inteligencia artificial permite generar imágenes personalizadas para exhibirlas directamente en la pantalla, ampliando las posibilidades creativas dentro del hogar.

Tecnología para mejorar la experiencia visual

La apuesta por el diseño no significa renunciar a la calidad de imagen. Los modelos más recientes incorporan tecnologías avanzadas destinadas a mejorar el contraste, la reproducción del color y el brillo.

Uno de los principales desafíos para las pantallas utilizadas como elementos decorativos es mantener una imagen clara en diferentes condiciones de iluminación. Para ello, algunos fabricantes han desarrollado sistemas que reducen los reflejos producidos por ventanas, lámparas o la luz solar.

NOTA DE INFOBAE.COM