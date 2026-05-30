Efemérides del 30 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1912 – Muere Wilbur Wright, pionero de la aviación.
1919 – Sale el primer número de la revista El Gráfico.
1925 – Dick Drew patenta la cinta “scotch”.
1943 – Nace el actor argentino Víctor Laplace, quien realizó una interpretación del expresidente Perón.
1959 – Muere el escritor y ensayista Raúl Scalabrini Ortiz.
1964 – Nace el actor argentino Germán Palacios.
1964 – Los Rolling Stones editan su primer disco, England Newest Hitmakers.
1964 – Nace el guitarrista estadounidense Tom Morello.
1967 – Se publica la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
1970 – Nace Verónica Lozano, conductora de televisión argentina y del programa Cortá por Lozano.
1972 – Nace Mike Amigorena, actor y cantante argentino.
1981 – Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender asesinan a sus padres.
2002 – Muere el cantante de punk argentino Ricky Espinoza, líder de la banda Flema.
2009 – Se lleva a cabo el último recital de la banda Los Piojos en el Estadio River Plate
2014 – Muere Joan Lorring, actriz estadounidense.
2018- sucede la Masacre del Día de las Madres en Nicaragua, en el que murieron 19 personas y cientos más resultaron heridas en enfrentamientos entre opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega y defensores del gobierno elegido democráticamente.
2025 – Taylor Swift anuncia la compra de los másteres de sus primeros seis álbumes de estudio. De esta forma, la actriz logró recuperar el derecho total sobre las versiones originales de éstos.
En la Argentina, se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos.