Gobierno informa el estado del Paso de Agua Negra al 29/05/26
El Ministerio de Gobierno informa los detalles acerca del estado del paso fronterizo.
El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa que el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra Habilitado para circular de 09:00 a 17:00 hs.
Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino.
Para acceder a toda la información actualizada sobre el paso, ingresar al sitio web oficial https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/
Teléfonos de utilidad
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Lunes a viernes de 9 a 18 horas
TEL: 0800-222-6272
0800-333-0073
Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales
TEL:(+54) (264) 4307246 – 4307251 – 4307208 Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso
TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.
Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: cvalp@cancilleria.gob.ar
Horario de Atención de 09 a 17hs.
Gendarmería Nacional Argentina
- Guardia de prevención GNA – Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002
- Guardia de prevención GNA – Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad
TEL: (+54) (264) 4213534 – 4212966 – 4212532 Email: prensasanjuan@vialidad.gob.ar
Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón
Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo – Iglesia – San Juan – Emergencia 107
Para llamar desde Argentina a Chile:
A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena – Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.