El Gobernador confirmó que el 21 de noviembre entregará 150 viviendas en la ciudad de San Luis

Al igual que hizo en algunas localidades del interior en los últimos días, el gobernador Claudio Poggi fijó fecha para entregar las primeras viviendas del programa ‘Tenemos Futuro’ en la ciudad de San Luis. Será el 21 de noviembre próximo, cumpliendo así con la palabra empeñada con las familias sobre que pasarán la Navidad en su casa propia.

Ante 150 familias expectantes que lo acompañaron en el predio ubicado en la zona sur, dijo que no solo estaban ahí para conocer su futura casa: “También les queremos comentar que el próximo sábado 21 de noviembre, agenden bien ese día, nos vamos a volver a juntar aquí, en este mismo lugar, en el barrio, para personalmente entregarles las llaves de su casa, y para que se muden ese mismo día a su casa”.

El Gobierno provincial lleva adelante obras que fortalecen la infraestructura y, al mismo tiempo, reconstruyen el tejido social. Dentro de esa reconstrucción, la política habitacional ocupa un lugar central: el acceso a la vivienda propia y digna volvió a ser una prioridad en San Luis.

Con la gestión del gobernador Poggi, el Estado recuperó su rol de facilitar este derecho de manera transparente con la creación del programa ‘Tenemos Futuro’, que abrió una nueva etapa, dando una solución habitacional a las familias sanluiseñas.

Durante el mediodía de este sábado, el Mandatario entregó los certificados de preadjudicación de una parte de los hogares que se construyen en la ciudad capital. Los 314 módulos habitacionales se edifican al este de la avenida Lafinur extremo sur, junto al nuevo barrio conformado por las 800 viviendas entregadas por el Gobierno provincial en 2025.

De este módulo surgirán las 150 casas a entregar el 21 de noviembre, a familias que cumplieron con todos los requisitos exigidos por las autoridades, entre ellos los 10 años de residencia en San Luis y no poseer otra vivienda.

“Estas familias fueron sorteadas en diciembre y han validado todos sus datos, cumpliendo los requisitos legales. Con esta resolución, se les asigna el módulo, la manzana y la vivienda específica”, explicó Juan Pablo Torres, el secretario de Política Habitacional, sobre el significado del certificado de preadjudicación.

Agregó que “el proyecto abarca la construcción de 150 viviendas distribuidas en cinco módulos con diferentes cantidades de unidades (57, 44, 28, 14 y 7). La resolución especifica el módulo, manzana y vivienda asignada a cada persona, que es acompañada por un equipo de vivienda directamente a su manzana y vivienda tras la entrega de la resolución. Los beneficiarios ya han estado agrupados por módulos, charlando y poniéndose de acuerdo sobre detalles como la medianera, mostrando avances en la organización”.

Además de Torres, acompañaron a Poggi la directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, Marina Ortiz; la directora de Soluciones Habitacionales, Carola Díaz; y el director de Administración de la Vivienda, Héctor Lombardi. Junto a ellos, un amplio grupo de inspectores y los futuros moradores, quienes hacían planes mientras contemplaban cómo el sueño del techo propio está más cerca de hacerse realidad.

Las especificaciones de las viviendas estuvieron a cargo de Ortiz: “Las viviendas del programa ‘Tenemos Futuro’ tienen 57 metros cuadrados cubiertos y 312 metros cuadrados de terreno. Cada vivienda consta de dos dormitorios, living-estar, comedor y baño completo. El diseño permite la expansión futura hacia los laterales, atrás o adelante. También se prevé la construcción de cochera hacia el frente, adaptable a las necesidades familiares”.

La funcionaria aclaró que si bien “las terminaciones de las viviendas se encuentran en distintas etapas, todas estarán listas para el 21 de noviembre. Las casas contarán con toda la infraestructura necesaria: agua, cloacas y red de gas natural prevista para futura conexión. Se incluyen conexiones para gas envasado (garrafa) y puntos para calefactor, termotanque y cocina”.

Gracias al programa ‘Tenemos Futuro’, en este 2026 más de 1.100 viviendas se levantan en 47 localidades de toda la provincia, generando más de 4.000 puestos de trabajo en obra pública.

INFORMACIÓN DE AGENCIASANLUIS