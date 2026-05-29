Rodolfo Montero confirmó que la «súper gripe» saturó guardias y puso bajo estrés al sistema en Mendoza

El ministro de Salud Rodolfo Montero aseguró que Mendoza atravesó “semanas bastante complicadas” debido al aumento de casos de la «súper gripe» y remarcó que el sistema sanitario debió reforzar la atención ante la fuerte demanda registrada en hospitales, guardias y consultorios externos.

Montero habló del tema durante una recorrida por hospitales y centros de salud en San Rafael y allí reconoció que la circulación del virus viene “media retrasada” en esa región respecto al Gran Mendoza, donde los contagios comenzaron a descender luego de un pico que tensionó la atención sanitaria.

“En Mendoza viene en baja ya, pero tuvimos algunas semanas bastante complicadas con mucha presión de demanda”, señaló el titular de la cartera de Salud. Su visita al Sur fue para anunciar la creación de un centro asistencial para el tratamiento del cáncer.

El diagnóstico de la realidad epidemiológica de Mendoza se corresponde con el último Boletín Epidemiológico Nacional, el que arrojó que entre las semanas 1 y 18 de 2026 se estudiaron 90 casos de gripe en Cuyo.

El ministro aclaró que se trata del mismo virus de influenza que circulaba anteriormente y descartó una mayor gravedad clínica, aunque advirtió que presenta una capacidad de contagio superior a la habitual.

“Es una gripe que tiene mucho más nivel de contagio que las que veníamos acostumbrados. Es el mismo virus, no es que sea más virulento ni más complejo ni que genere más complejidad en las internaciones, pero sí es cierto que tiene más nivel de contagio”, sostuvo.

Según detalló, el principal impacto se observa en la atención primaria y en las guardias hospitalarias, sectores donde se concentró la mayor demanda durante las últimas semanas.

“Se presiona un poco más, sobre todo el consultorio externo y la guardia del hospital, probablemente sea lo que pase en las próximas semanas”, indicó.

Montero explicó que el Ministerio de Salud se encuentra revisando y reforzando el funcionamiento de los servicios sanitarios en distintos puntos de la provincia para afrontar el incremento de consultas respiratorias.

“Queremos revisar un poco todas las modalidades de la guardia y cómo venimos reforzando”, afirmó.

Durante la actividad, además, el funcionario confirmó el regreso del doctor Abel Freidemberg, exlegislador, a la dirección regional del sur provincial.

Por último, el ministro también hizo referencia al proyecto de reforma y construcción del nuevo centro oncológico anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo, a través de sus redes sociales.

Alta circulación de gripe y presión sanitaria en Cuyo

El último Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana 19 confirmó un fuerte aumento de enfermedades respiratorias en Argentina y advirtió que la región de Cuyo, especialmente Mendoza, estuvo entre las zonas con mayor circulación de la «súper gripe» en medio de una temporada marcada por el adelantamiento de los contagios y la presión sobre el sistema sanitario.

El informe oficial, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación y la ANLIS-Malbrán, analizó el período comprendido entre el 9 y el 16 de mayo y mostró que las enfermedades tipo influenza (ETI) alcanzaron niveles de brote desde la semana epidemiológica 11, aunque en las últimas semanas comenzaron a descender.

INFORMACIÓN DEL DIARIO UNO DE MENDOZA