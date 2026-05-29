La Justicia vinculó la muerte de una joven a la vacuna Sputnik

La Justicia de Córdoba emitió un fallo histórico al establecer que la vacuna Sputnik V, administrada por el Gobierno Nacional durante la pandemia de Coronavirus, fue responsable de la muerte de Melín Sartori en julio de 2021. La joven sufrió una trombosis asociada a la inoculación.

La Cámara Federal de Córdoba hizo pública una resolución sin precedentes en el país, determinando que la vacuna, desarrollada en Rusia, provocó problemas neuronales irreversibles que llevaron al fallecimiento de la joven de 24 años.

La madre de Melín, María Virginia Ruiz, comentó en diálogo con Cadena 3: «La causa de muerte de Melín fue resultado de la colocación de la vacuna Sputnik. Hay certeza que en este caso la muerte es por la aplicación de la vacuna».

«La sensación es que lo que llamamos justicia llega tarde y que las instituciones que deberían, aún en silencio, tomar el caso, evaluarlo y bajar líneas sin tener que dar una opinión pública, en este caso, respecto a mí o a la vacuna, pero tomarlo como una advertencia, lo único que hicieron fue encubrirlo y silenciarlo», agregó la madre.

Según el acta médica, Sartori padeció una trombosis con trombocitopenia tras un deterioro neurológico. Este hecho ha generado un gran revuelo en la comunidad, dado que se trata de un caso que une la salud pública y la responsabilidad estatal en el uso de vacunas.

El fallo de la Cámara Federal se fundamentó en un informe de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que concluyó que la vacuna fue la causa directa de la muerte de la joven.

«Ahora es sólo una moraleja, como sociedad, dejamos que la pandemia nos prive de libertades, use de derechos no constitucionales y los ministerios de salud y otros permitieron que todo eso fuera un silencio absoluto y encriptado», agregó.

En consecuencia, se ordenó que el Ministerio de Salud de la Nación deberá indemnizar a la familia con $95 millones una vez que el fallo quede firme.

INFORMACION DE CADENA3