Fuerte apoyo para que Nicolás Pino reelija en la SRA

Nicolás Pino, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), recibió el respaldo de por lo menos unos 800 socios de todo el país y sociedades comerciales vinculadas a la ruralidad para volver a presidir la entidad.

Entre quienes sostienen la postulación se encuentran más de 800 socios que consideran que el camino para el futuro de la institución “es con una voz firme, pero no a los gritos, con contundencia, diálogo, propuestas y sin prepotencias”.

“En esta etapa la Rural volvió a tener un rol protagónico al lado de cada productor y también en los ámbitos de decisión. Los logros están a la vista: hemos alcanzado una baja de retenciones y confiamos en que con Pino lleguen a cero, que es nuestro reclamo legítimo”, consignaron desde otro grupo de productores que respaldan la postulación.

Del otro lado está el vicepresidente Marcos Pereda anunció su decisión de competir contra Nicolás Pino en la próxima elección de septiembre.

Recordemos que un contrato millonario para digitalizar los registros genealógicos provocó fuertes acusaciones entre ambos candidatos.