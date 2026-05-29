Sara Toia participará de la Final de la Copa del Mundo de patinaje artístico

Sara viajará a Cesena, Italia, para disputar la Final de la Artistic World Cup 2026, este importante torneo internacional que se desarrollará del 30 de mayo al 7 de junio, donde participarán únicamente las ocho mejores patinadoras del mundo en su categoría.

Tras completarse las dos semifinales del circuito internacional de World Skate, la patinadora sanjuanina Sara Toia, integrante del seleccionado argentino y representante del Fantasías Club, de la Federación Sanjuanina de Patín, logró clasificar a la instancia decisiva, manteniéndose en el primer puesto de la clasificación general en la disciplina Solo Dance – Juvenil WS.

Luego de consagrarse campeona en la Serie I disputada en Buenos Aires, Sara sostuvo su liderazgo tras los resultados de la Serie II realizada en Alemania y consiguió su pase a la gran final que se llevará a cabo en la ciudad italiana mencionada.

Toia se prepara con intensidad para enfrentar a las principales potencias mundiales del patinaje artístico, como Italia, España y Brasil. Con entrenamientos de doble turno, cada detalle de su presentación está pensado para llegar en óptimas condiciones a la competencia.

Además de su mérito individual, Sara destaca el alto nivel competitivo de San Juan en esta disciplina, con la federación y los clubes que la integran teniendo un crecimiento significativo en el patinaje artístico. Su participación refuerza la presencia argentina en el patinaje internacional y motiva a futuras generaciones de atletas a seguir sus pasos.