Efemérides del 28 de mayo

1934 – En Canadá nacen las hermanas Dionne, reconocidas por ser las primeras quintillizas en sobrevivir la infancia.
1938 – Nace el cantante y cineasta argentino Leonardo Favio.
1945 – Nace el cantante y guitarrista estadounidense John Fogerty, líder de la banda Creedence Clearwater Revival.
1950 – Muere la educadora y escritora argentina Rosario Vera Peñaloza, en cuya memoria se celebra el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera.
1952 – Las mujeres griegas adquieren el derecho al voto.
1961 – Se funda el movimiento mundial de activistas Amnesty International.
1968 – Nace la cantante australiana Kylie Minogue.
1995 – Ocurre un sismo en Neftegorsk, isla rusa de Sajalín, en el que mueren 1989 personas.
2002 – Se retira la última viga de acero del sitio original de World Trade Center, tras el atentado. Terminan oficialmente las tareas de limpieza y se realiza un acto de clausura en Ground Zero en Manhattan, Nueva York.
2010 – Muere el actor estadounidense Gary Coleman.
2014 – Muere Maya Angelou, actriz y poetisa estadounidense.
Se celebra el Día de la Hamburguesa.
Se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.