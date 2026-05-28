Efemérides del 28 de mayo

EDITOR 28 de mayo de 2026
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  • 1810: Mariano Moreno redacta la «Instrucción para el Despacho y Ceremonial», dando origen al Día Nacional del Ceremonial y Protocolo.
  • 1880 – Llegan al país los restos del Gral. José de San Martín desde Francia.
  • 1934 – En Canadá nacen las hermanas Dionne, reconocidas por ser las primeras quintillizas en sobrevivir la infancia.
  • 1938 – Nace el cantante y cineasta argentino Leonardo Favio.
  • 1945 – Nace el cantante y guitarrista estadounidense John Fogerty, líder de la banda Creedence Clearwater Revival.
  • 1950 – Muere la educadora y escritora argentina Rosario Vera Peñaloza, en cuya memoria se celebra el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera.
  • 1952 – Las mujeres griegas adquieren el derecho al voto.
  • 1961 – Se funda el movimiento mundial de activistas Amnesty International.
  • 1968 – Nace la cantante australiana Kylie Minogue.
  • 1995 – Ocurre un sismo en Neftegorsk, isla rusa de Sajalín, en el que mueren 1989 personas.
  • 2002 – Se retira la última viga de acero del sitio original de World Trade Center, tras el atentado. Terminan oficialmente las tareas de limpieza y se realiza un acto de clausura en Ground Zero en Manhattan, Nueva York.
  • 2010 – Muere el actor estadounidense Gary Coleman.
  • 2014 – Muere Maya Angelou, actriz y poetisa estadounidense.
  • Se celebra el Día de la Hamburguesa.
  • Se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
  • Se celebra el Día de los Jardines de Infantes en la Argentina.

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