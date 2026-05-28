Teléfonos útiles de la Provincia de San Juan
EDUCACIÓN
Oficina de Registro y Certificación de títulos. Por consultas o mayor información pueden comunicarse de 7.30 a 12:30 horas al 4305852. Obtener turno de atención
Junta Inicial y Primaria. Por consulta o mayor información, comunicare de 8 a 13 horas al 4302206
Junta Rama Media y Superior. Para consultas comunicarse en horario de 8 a 16 horas a 4307982 – 4302202
Junta Rama Técnica y Capacitación Laboral. Por consultas comunicarse de 8 a 15 horas al 4302209 – 4302210
Junta Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios. Para mayor información o consultas, comunicarse de 8 a 13 horas al 4302345. Consultas sobre sueldos
SEGURIDAD
Central CISEM: 911
Bomberos: 100 / 4210888 / 4213280 / 4212781
Policía de San Juan: 4296800 / 4214050
Policía Federal: 4214521 / 4224586
Dirección de Protección Civil: 103 / 4227475 / 4218606
Gendarmería Nacional San Juan: 4273427 / 4217510
Policía Ecológica: 4213280
Gendarmería Nacional: 0800 888 8804
Drogas Ilegales: 134 / 4218330 / 4227838 / 0800 222 2102
Emergencias Ecológicas: 105
SALUD
Emergencias Médicas: 107
AME Emergencias: 4217070
ECI Emergencias: 4200911
Hospital Marcial Quiroga: 4330880. Gratuito para turnos programados de 7 a 19h: 0800-999-9779
Hospital Dr. Guillermo Rawson (también servicio de pediatría): 4222272 / 4227404 / 4224005 / 4294700. Para turnos programados de 7 a 19h: 0800-333-0008
Hospital Gral. Dra. Julieta Lanteri (Ex Hospital Mental de Zonda): 4213030 / 4212442
Vacunatorio Central: 4204375 / 4204376 / 4204048
Hospital Dr. José Giordano (Albardón): 4911002
Hospital Dr. Cesar Aguilar (Caucete): 4961110 / 4961032
Hospital Dr. Tomás Perón (Rodeo): (2647) 493-045
Hospital de Barreal: (2648) 441060
Hospital Dr. Aldo Cantoni (Calingasta): 02648-420112
Hospital Buenaventura Luna (Huaco): 02647-499933 / 499932
Hospital Dr. Ventura Lloveras (Media Agua): 4941004
Hospital Federico Cantoni (Pocito): 4921052 / 4922136
Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza (Angaco): 4972018
Hospital de Tamberías: (2648) 492003
Hospital Dr. Alejandro Albarracín (Valle Fértil): (2646) 420188 / (2646) 420091
Hospital de San Martín: 4971267
C. Adiestramiento René Favaloro (CARF): 4240924 / 4242610
C.S. Arturo Cabral De La Colina (9 De Julio): 4977092
C.S. Baes Laspiur: 4315416
C.S. Monseñor Distéfano: 4343940
C.S. Villa Marini: 4214044
C.S. Zonda: 4945003
INCUCAI: 4201334 / 4201029
Central Mutual Rh (-): 4228988
SERVICIOS VARIOS
Ayuda al Niño: 102
Obra Social Provincia: 0800 999 6666 / 4304300
Defensa del Consumidor: 4306400 / 4306401 / 4306403
Defensoría del Pueblo: 4211992 / 4226163
Dirección de la Mujer: 4222713 / 0800-6666-351
Ayuda a la Mujer: 144
Energía San Juan: 0800-666-3637
Gas Atención Telefónica: 0810-999-8000
Gas Emergencias: 0800-999-1600
Información Sobre Tarjeta Social: 4306045 / 4306143 / 4306144
Información Turística: 4210004
Lucha Contra la Droga y el Narcotráfico: 0800-222-2102 / 0800-333-3103
Dirección de Discapacidad: 4216606 / 4216609
AFIP: 0810-999-2347
ANSES: 130
Dirección General de Rentas: 0800-333-4775
EMICAR: 4280605 / 4280521
Dirección de protección y promoción de Derechos Humanos: Interno 4307250/ 4307249
Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas: 4936836 o 430826 / 430827
Inspección General de Personas Jurídicas: 4936894
Dirección de Regularización y consolidación Dominial: 4204823 / 4228268
Secretaría de tránsito y transporte: 4306300 / 4306324
Dirección de Transporte: 4306304
EPRE: 0800-333-6666 / 4280521
PAMI Escucha: 138 / 0800-222-7264
OSSE – Denunciar incumplimientos: 2645064444 (sólo texto). Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773
Servicio Sacerdotal (de 23:00 a 6:00h.): 4217500
Terminal de Ómnibus: 4221604
Aeropuerto Domingo F. Sarmiento: 4254133
Instituto Provincial de la Vivienda: 4305026
JUZGADOS DE FALTA
1º Nominación: 4303334 / 4306744
2º Nominación: 4305654 / 4305650 / 4305651
3º Nominación: 4305641 / 4303361 / 4305647 / 4305642