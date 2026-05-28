Parte de rutas 28/05/2026

EDITOR 28 de mayo de 2026
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informa el estado de las rutas provinciales. Asimismo, recomienda circular siempre con precaución en zona de badenes, a baja velocidad por la posibilidad de material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.

Iglesia: Estado general transitables con precaución

  • RP 430: Tramo Angualasto a Reserva Parque Nacional San Guillermo. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • RP 405: Tramo Rodeo – Tudcum. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Ullum: Estado general transitables con precaución

  • RP 436: Tramo La Ciénega a Las Crucecitas. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • RP 414: Tramo derivador a La Virgencita. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Valle Fértil: Estado general transitables con precaución

  • RP 507: Los Valencianos. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • RP 510: Tramo Villa San Agustín a Las Tumanas. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • RP 510: Tramo Usno – Los Baldecitos. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • RP 511: Tramo RP 516 al límite con la provincia de La Rioja. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • RP 523: La Majadita. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • Camino a Sierras de Chávez y Elizondo: Transitable con precaución, equipos trabajando.

Jáchal: Estado general transitables con precaución

  • RP 478: Tomás Cruz. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • RP 486: Calle Varas. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Sarmiento: Estado general transitables con precaución

  • RP 268: Calle Búfano, tramo RP 319 a Escuela Quintana. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • RP 318: Tramo RN 153 Cañada Honda a RP 351 Retamito. Transitable con precaución, equipos trabajando.

Pocito: Estado general con sectores intransitables

  • RP 159: Calle 6 con intersección RP 64 y calle Chacabuco al oeste. INTRANSITABLE por hundimiento de loza en puente.

DESVÍO por calle Chacabuco a RP 155 y por esta a calle Costa Canal para retomar a RP 159 calle 6.

  • RP 5: Tramo RP 275 a RP 295. Transitable con precaución, equipos trabajando.

25 de Mayo: Estado general transitables con precaución

  • RP 262: Tramo RP 255 a RP 259. Transitable con precaución, equipos trabajando.
  • RP 270: Tramo RP 229 a RP 239. Transitable con precaución, equipos trabajando.

