Calendario de Pagos ANSES Mayo 2026

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en mayo 2026

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: cuándo cobro en mayo 2026

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en mayo 2026

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobro en mayo de 2026

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Asignación Universal por Embarazo (AUE): cuándo cobro en mayo de 2026

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en mayo 2026

Con el incremento del 3,4%, la jubilación mínima garantizada pasa a ser de $ 393.250,17 en mayo. A ese monto se suma el bono extraordinario de $ 70.000, que el Gobierno decidió mantener para quienes cobran el haber más bajo.

Así, el ingreso total de bolsillo para un jubilado que percibe la mínima llega a $ 463.250,17.

En el otro extremo, la jubilación máxima del sistema general se ubica en $ 2.646.201,22, cifra que marca el tope mensual para quienes realizaron aportes elevados durante su vida laboral.

AUH y asignaciones: los nuevos montos de mayo 2026

El aumento del 3,4% también impacta en las asignaciones familiares y sociales que paga ANSES. Los valores actualizados rigen desde mayo 2026:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 141.312,64. Se paga el 80% todos los meses ($ 113.050). El 20% restante se cobra tras presentar la Libreta con controles de salud y escolaridad.

$ 141.312,64. AUH por Discapacidad: $ 458.354. Se cobra el 100% del monto, sin retención.

$ 458.354. Asignación por Embarazo (AUE): $ 141.312,64. Mantiene el mismo esquema de pago que la AUH.

$ 141.312,64.

Calendario oficial.SUAF y AUH ANSES con aumento confirmado en mayo 2026: cuánto cobro y cuándoabre en nueva pestaña

Estos beneficios se actualizan de forma automática y se acreditan en la misma cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el titular.

Pensiones: PUAM y no contributivas

Las pensiones también reflejan el aumento por inflación:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 314.600,12. Está destinada a personas mayores de 65 años sin los aportes necesarios para jubilarse.

$ 314.600,12. Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $ 275.275,12. Apuntan a personas en situación de vulnerabilidad social.

$ 275.275,12.

Estos montos se pagan según el calendario oficial de ANSES y no requieren ningún trámite adicional.