Con apoyo del Gobierno provincial, la Clásica Nikizanga se correrá el domingo 31 de mayo 2026

La reconocida carrera sanjuanina de mountain bike albergará a hombres y mujeres de todas las edades en sus circuitos promocional y competitivo.

La comunidad sanjuanina afín al ciclismo de montaña disfrutará este domingo 31 de mayo de la Clásica Nikizanga 2026, tercera fecha del actual campeonato sanjuanino. El Parador Difunta Correa será nuevamente el punto de concentración para los ciclistas.

La competencia será posible por la organización de Difunta Correa, el apoyo de empresas y emprendimientos sanjuaninos, la fiscalización de Asociación Sanjuanina de MTB; y también por el auspicio de Gobierno de San Juan, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y Agencia Deportes San Juan.

La carrera ofrecerá dos circuitos diferentes. Uno de 25 KM, destinado a promocionales de las categorías Menores, Cadetes, D2, E1 y E2 –competitivos-, más los promo A, B y C. Estos largarán desde el ingreso al puesto de Nikizanga y finalizarán en el Parador. El trazado para las divisiones más competitivas será de 62 KM. Esto incluye a Juveniles, Sub 23, Elite, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 y e-Bike. Todos ellos largarán desde el Paraje, llegarán a Nikizanga y retornarán al punto de inicio.

Las inscripciones a la carrera aún permanecen abiertas. La organización dispuso dos modalidades. La virtual es a través del siguiente enlace. Y la presencial puede hacerse en cualquiera de los siguientes locales comerciales: Zona Fitness SJ (Sargento Cabral 1989 oeste), García Bike (Ignacio de la Rosa e Italia, Albardón) o Bike Center (Hipólito Yrigoyen 2198, Santa Lucía). El valor es de 50.000 pesos argentinos por participante.

Las acreditaciones serán únicamente el viernes 29 de mayo en dos turnos posibles. De 10:30 a 15 en García Bike, o de 16:30 a 21 en Zona Fitness SJ. Los inscriptos deben concurrir con DNI, deslinde impreso y firmado, y los menores acompañados por un mayor de edad.

Posterior a Nikizanga, la siguiente fecha será el Desafío Cruz del Tacho en Pocito el domingo 14 de junio. El calendario completo contará con siete fechas.

Más información:

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFcteUqYBMye772sQv_cosjZGJ4UJ2PXx6r76Yb4SvCrq6tw/viewform

Calendario 2026: https://sisanjuan.gob.ar/23-deportes/2026-02-26/66378-ciclismo-de-montana-el-calendario-sanjuanino-2026-tendra-siete-fechas