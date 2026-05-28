Optimización en el tratamiento de la Espasticidad

La espasticidad es un trastorno motor que se caracteriza por la rigidez y el aumento del tono muscular, dificultando los movimientos voluntarios. Puede presentarse como consecuencia de lesiones cerebrales o medulares, como ACV, esclerosis múltiple o parálisis cerebral, generando espasmos, dolor y limitaciones en la movilidad que afectan la calidad de vida de los pacientes.

El comité está conformado por profesionales de:

* Kinesiología: Lic. Marianela Cerda y Lic. Agustina Roca

* Fisiatría: Dr. Martín Sassul y Dra. Virginia Carmona

* Neurocirugía: Dra. Carolina Maldonado

* Traumatología: Dr. Gustavo Herrera, Dra. Gemma Pérez y Dra. Noelia González

* Pediatría: Dra. Eugenia Ensabella, Dra. Vanesa Garzón y Dra. Eugenia Aracena

La atención se realiza el primer miércoles de cada mes y se accede a ella mediante derivación médica de otros especialistas. Además, se articula la atención con referentes de distintos puntos de la provincia de San Juan, favoreciendo el acceso y seguimiento de los pacientes.

El propósito fundamental es garantizar una atención integral, ofreciendo alternativas terapéuticas acordes a las necesidades físicas y sociales de cada persona, acompañando también a sus familias durante todo el proceso.