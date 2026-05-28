Optimización en el tratamiento de la Espasticidad

EDITOR 28 de mayo de 2026
image

La espasticidad es un trastorno motor que se caracteriza por la rigidez y el aumento del tono muscular, dificultando los movimientos voluntarios. Puede presentarse como consecuencia de lesiones cerebrales o medulares, como ACV, esclerosis múltiple o parálisis cerebral, generando espasmos, dolor y limitaciones en la movilidad que afectan la calidad de vida de los pacientes.

El comité está conformado por profesionales de:

* Kinesiología: Lic. Marianela Cerda y Lic. Agustina Roca

* Fisiatría: Dr. Martín Sassul y Dra. Virginia Carmona

* Neurocirugía: Dra. Carolina Maldonado

* Traumatología: Dr. Gustavo Herrera, Dra. Gemma Pérez y Dra. Noelia González

* Pediatría: Dra. Eugenia Ensabella, Dra. Vanesa Garzón y Dra. Eugenia Aracena

La atención se realiza el primer miércoles de cada mes y se accede a ella mediante derivación médica de otros especialistas. Además, se articula la atención con referentes de distintos puntos de la provincia de San Juan, favoreciendo el acceso y seguimiento de los pacientes.

El propósito fundamental es garantizar una atención integral, ofreciendo alternativas terapéuticas acordes a las necesidades físicas y sociales de cada persona, acompañando también a sus familias durante todo el proceso.

Más historias

image

INAISA promueve siete estaciones para fomentar la donación y salvar vidas

EDITOR 28 de mayo de 2026
hombre dormido

La postura para dormir influye en el dolor muscular

EL REPORTERO 24 de mayo de 2026
sandia

Sumar sandía puede marcar la diferencia en tu salud

EL REPORTERO 24 de mayo de 2026