INAISA promueve siete estaciones para fomentar la donación y salvar vidas

EDITOR 28 de mayo de 2026
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El 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante. En tal sentido, el Ministerio de Salud impulsará en el Parque de Mayo una jornada abierta a toda la comunidad que combinará actividad física, información y participación ciudadana.

La propuesta surge del Instituto de Ablación e Implante San Juan (INAISA), organismo encargado de coordinar, regular y fiscalizar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en la provincia, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de donar órganos y fortalecer una cultura solidaria que puede cambiar vidas. Una acción que refleja el compromiso de seguir construyendo el San Juan que viene, con más salud, empatía y calidad de vida.

Bajo el lema “La solidaridad y el amor salvan vidas”, el sábado 30 de mayo a las 9.00Hs el Parque de Mayo será el escenario elegido para participar de manera activa en un recorrido simbólico compuesto por siete estaciones. Cada una representará un órgano o aspecto fundamental del sistema de trasplante, uniendo movimiento corporal, experiencias sensoriales y mensajes de concientización. La propuesta fue pensada para que familias, jóvenes y adultos puedan involucrarse, reflexionar y compartir una experiencia colectiva que promueva la importancia de la donación de órganos como un acto de amor y compromiso con la vida.

Con un pasaporte simbólico en mano, los participantes recorrerán las distintas postas y recibirán sellos en cada desafío completado. Al finalizar el circuito, recibirán una pulsera verde como símbolo del compromiso con la vida y la solidaridad.

La primera estación estará dedicada a los pulmones, donde ejercicios de respiración consciente y saltos suaves transmitirán el mensaje de que donar es permitir que la vida continúe. Luego llegará la estación corazón, con ejercicios físicos y control de pulsaciones para recordar que la solidaridad y el amor pueden salvar vidas.

El recorrido continuará con la estación cerebro, donde mediante el juego “Mito o Realidad” se buscará derribar falsas creencias y promover información clara y accesible. Más adelante, la estación riñones propondrá circuitos de equilibrio para reflejar cómo un trasplante puede devolver autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas.

La experiencia seguirá con la estación hígado, enfocada en la fuerza y el movimiento como símbolo de nuevas oportunidades, mientras que la estación córnea permitirá vivir una caminata con los ojos vendados, invitando a comprender cómo la solidaridad puede devolver esperanza.

https://sisanjuan.gob.ar

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