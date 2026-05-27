Exitosa edición del Desafío Punta Negra

La competencia de trail convocó mil runners de Argentina y varios países.

El pasado fin de semana, los imponentes filos de la precordillera sanjuanina se convirtieron en el epicentro del trail running continental. Con mil atletas en línea de largada, se llevó a cabo la 14ª edición del Desafío Punta Negra , consolidando a la provincia como una de las plazas más exigentes, técnicas y atractivas para el atletismo de montaña en Sudamérica.

El evento, organizado por Adventure PRO y respaldado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, desplegó una verdadera fiesta que combinó superación física, turismo y paisajes únicos.

100 Kilómetros de pura resistencia bajo las estrellas

La gran prueba reina de los 100K comenzó en la fría noche del viernes en el Camping Cerro Blanco, transitando un circuito durísimo y técnico, superando fuertes desniveles a lo largo de toda la madrugada.

Entre los hombres, Horacio Peñaloza fue el ganador, mientras que entre las mujeres la competencia quedó en manos de Ana Álvarez .

Los 70K fueron para Jesús Muñoz , reafirmando el muy buen nivel demostrado en lo que va del año. Entre las damas, la vencedora fue Mariela Vigliocco , de Río Tercero, Córdoba.

Un podio para cada nivel

A lo largo del sábado y el domingo se largaron el resto de las distancias, cubriendo desde los ultramaratones intermedios hasta los explosivos circuitos de velocidad:

En los 42K, la victoria quedó en manos de Nicole Molina y Juan Las Peñas , tras dieferentes duelos cabeza a cabeza en los primeros kilómetros de carrera.

Los 30K marcaron el exitoso retorno de Andrea Názara , siendo ésta, su tercera victoria del año; entre los varones, Juan Andaris se quedó con el mejor registro.

En 12K Cecilia “Chechu” Zagarra volvió a competir en este tipo de carreras a pocos de haber sido nuevamente mamá, con la enorme satisfacción de llevarse la victoria, mientras que entre los hombres, Federico Romero fue el ganador.

En la categoría promocional de 5K, los más veloces fueron Cecilia Palacios y Santiago Flores .

El domingo al mediodía, finalizadas las competencias, llegó el turno de la categoría Kids, donde niños de entre 2 y 12 años coparon el Camping Cerro Blanco en una jornada puramente recreativa y familiar.

El impacto de las grandes citas en San Juan

El impacto del Desafío Punta Negra 2026 superó lo estrictamente deportivo. La concurrencia de delegaciones de todo el país y de delegaciones de Canadá, México, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia provocó un elevado índice de ocupación hotelera, activando fuertemente la gastronomía y el comercio regional.

Coincidiendo además en el calendario provincial con la previa de otras grandes citas mecánicas de aventura (como el Desafío Ruta 40), San Juan ratifica su posición indiscutida como la capital del deporte extremo y de naturaleza en la región cuyana.

Principales posiciones

100K – General Damas

1ª Ana Álvarez – 17h09’30”

2ª Analía Luquez – 17h35’23”

3ª Mercedes de Otazúa – 17h48’53

100K – General Varones

1° Horacio Peñaloza Grossi – 11h22’17”

2° Gustavo Illa – 13h41’43”

3° Julio Castro – 13h43’34”

70K – General Damas

1ª Mariela Vigliocco – 10h27’32”

2ª Paula Archilla – 12h21’03”

3ª Valeria Ortiz – 13h19’16”

70K – General Varones

1° Jesús Muñoz – 8h42’50”

2° Mariano Fernández – 8h48’18”

3° Juan Aubia – 9m22’54”

42K – General Damas

1ª Nicole Molina – 5h00’17”

2ª Emilia Sales – 5h04’02”

3ª Fernanda Solimano – 5h06’16”

42K – General Varones

1° Esteban Las Peñas – 3h49’02”

2° Gerónimo Belenguer – 4h14’41”

3° Mauro Avendaño – 4h34’56”

30K – General Damas

1ª Andrea Názara – 3h55’55”

2ª Paula Carena – 4h26’10”

3ª Virginia Mercado – 4h36’13”

30K – General Varones

1° Juan Andaris – 3h44’03”

2° Marcos Leiva – 3h44’35”

3° Fernando Carrizo – 3h44’51”

20K – General Damas

1ª Micaela Palomo – 1h55’43”

2ª Yohana Aguirre – 1h57’26”

3ª Evelin Aguilar – 2h03’00”

20K – General Varones

1° Yoel Giménez – 1h30’05”

2° Juan Astudillo – 1h39’29”

3° Juan Velert – 1h41’51”

12K – General Damas

1ª Cecilia Zagarra – 1h19’44s

2ª María Solimano – 1h21’20”

3ª Priscila Vildoso – 1h 21’24”

12K – General Varones

1° Federico Romero – 57’59”

2° Bruno Huárez – 1h04’08”

3° Tomás Aguilar – 1h04’52”

5K – General Damas

1ª Cecilia Palacios – 31’05”

2ª Gabriela Alarcón – 35’19”

3ª Ambar Guzmán – 35’44”

5K – General Varones

1° Santiago Flores – 23’06”

2° Franco Guirado – 23’53”

3° Martín González – 23’57”