EDUR: la academia formativa de los deportes urbanos en San Juan

La Escuela de Deportes Urbanos (EDUR) llega a la provincia de San Juan desde el lunes 1 de junio, para transformar la pasión de la calle en un desarrollo integral de las distintas disciplinas, las cuales cuentan con un acompañamiento técnico, en un lugar preparado para estas actividades como es el Skatepark Provincial de Pocito. La práctica de roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle, aparecen entre las opciones dentro del cronograma.

Este programa, EDUR, busca identidad deportiva, seguridad técnica y potenciar este deporte, en un encuentro que intenta profesionalizar a los instructores, captar nuevos talentos y consolidar una base de atletas que dejen a nuestra provincia bien representada en competencias nacionales e internacionales. Las actividades convocan a jóvenes atletas y aficionados de toda la provincia, manteniendo una fuerte impronta participativa y recreativa, promoviendo el compañerismo y el sentido de comunidad dentro del ambiente urbano.

Riders de nuestra provincia y de todo el país podrán disfrutar de exhibiciones, competencias y actividades recreativas en un ambiente de amistad y deporte. El deporte urbano ya es inclusión, profesionalismo y excelencia física.

Los interesados pueden acercarse por el Skatepark Provincial de Pocito para que los distintos profesores los anoten, o dirigirse a la Secretaría de Deporte Mitre 15 este (4to piso ala A), para más información.

Cronograma de actividades de 9:00 a 23:00 (solo ingreso de personal registrado)

•Lunes

9:00 a 23:00 – recreativo/entrenamiento individual federados

•Martes

9:00 a 18:30 – recreativo/entrenamiento individual federados

18:30 a 20:30 – Roller freestyle (Juan Victoria), BMX freestyle (Sebastián Sosa), Quadskate (Emilia Ruiz)

21:00 a 23:00 – recreativo/entrenamiento individual federados

•Miércoles

16:00 a 18:00 – skateboarding (Evelyn Páez)

18:30 a 20:30 – recreativo/entrenamiento individual federados

21:00 a 23:00 – recreativo/entrenamiento individual federados

•Jueves

9:00 a 18:30 – recreativo/entrenamiento individual federados

18:30 a 20:30 – Roller freestyle (Juan Victoria), BMX freestyle (Sebastián Sosa)

21:00 a 23:00 – recreativo/entrenamiento individual federados

•Viernes

14.30 a 18.30 – Quadskate (Emilia Ruiz)

18:30 a 20:30 – recreativo/entrenamiento individual federados

21:00 a 23:00 – recreativo/entrenamiento individual federados

•Sábado

11:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00 – Programa Actívate – Quadskate (Sol Dalesio)

18:30 a 20:30 – recreativo/entrenamiento individual federados

21:00 a 23:00 – recreativo/entrenamiento individual federados

•Domingo

9:00 a 23:00 – recreativo/entrenamiento individual federados