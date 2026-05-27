Cordillerano 2026: San Juan recibe una nueva edición del Campeonato de Saltos Hípicos

Del 29 al 31 de mayo, el Jockey Club San Juan será sede de una nueva edición del Campeonato de Saltos Hípicos sanjuanino Cordillerano 2026, uno de los torneos más importantes del calendario ecuestre argentino.

Con más de tres décadas de historia, el Cordillerano se ha posicionado como una competencia de referencia nacional, no solo por el nivel de sus pruebas, sino por su capacidad para reunir año tras año a más de 300 jinetes y amazonas de distintas provincias, consolidando un espacio de encuentro para las principales escuelas, clubes y equipos de salto del país.

Durante el fin de semana se desarrollarán pruebas de distintas categorías, desde las iniciaciones hasta los niveles más altos, permitiendo ver en acción tanto a jóvenes promesas como a jinetes consagrados del circuito argentino. A lo largo del certamen, más de 300 caballos serán alojados y atendidos en el club, que acondiciona especialmente sus instalaciones para recibir una de las convocatorias más importantes del interior del país.

El torneo no solo se distingue por su excelencia organizativa y el nivel técnico de sus participantes, sino también por el entorno que lo acompaña: la hospitalidad sanjuanina, la belleza del paisaje cordillerano y una atmósfera que combina competencia, tradición y camaradería.

El viernes 29, como ya es tradición, se celebrará la Fiesta Típica del Cordillerano, una instancia social que refuerza los lazos entre clubes, familias y deportistas, y que se ha transformado en un ícono dentro del evento.

Además, el sábado 30 se llevará a cabo un remate de caballos de salto organizado por el Haras San Luis, de la provincia de Córdoba, propiedad del reconocido jinete de primera categoría Luis Maldonado. La subasta reunirá ejemplares de gran nivel deportivo y representa una oportunidad única para criadores, jinetes e inversores vinculados al mundo ecuestre.

El campeonato se desarrollará de 9:00 a 18:00 horas, con entrada libre y gratuita, y convoca no solo a especialistas del mundo ecuestre, sino también al público en general que se acerque a conocer este deporte en un entorno familiar. El predio ofrecerá un paseo de compras, actividades infantiles, gastronomía regional y una completa propuesta recreativa.

Con cada edición, el campeonato sanjuanino Cordillerano reafirma su lugar como una de las fechas más esperadas del salto argentino y un modelo de organización para torneos del interior del país.