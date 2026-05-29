Preocupación por Chiche Gelblung: cómo sigue su estado de salud tras dos semanas de internación

La salud de Chiche Gelblung genera una fuerte preocupación en el ambiente artístico y periodístico tras cumplir dos semanas de internación. El emblemático conductor permanece en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei, donde ingresó originalmente a mediados de mayo por una descompensación. Según confirmaron fuentes de su círculo íntimo, el periodista atraviesa un cuadro complejo debido a un virus intrahospitalario y una falla renal que requiere monitoreo constante por parte del equipo médico.

A pesar de la gravedad inicial, las últimas actualizaciones traen un leve alivio. El periodista Pablo Montagna informó que al conductor le bajó la fiebre y se encuentra estable. No obstante, el compromiso de la función renal es el punto que más ocupa a los especialistas. Cabe destacar que Gelblung ya venía realizando sesiones de diálisis de forma regular, una situación que él mismo había naturalizado tiempo atrás. Actualmente, los médicos mantienen controles estrictos para estabilizar estos parámetros antes de considerar un posible pase a sala común.

El ingreso al sanatorio se desencadenó tras un episodio que derivó en el diagnóstico de una trombosis en el tobillo. Durante este periodo de internación, los profesionales también procedieron a colocarle un stent. Si bien circularon versiones sobre un posible infarto a fines de abril, el propio Chiche se encargó de desmentirlo, aclarando que, aunque le colocaron dos dispositivos coronarios, no sufrió un ataque cardíaco. En aquel momento, el conductor de 82 años minimizó el cuadro aduciendo simplemente un cuadro de cansancio y disfonía antes de retomar sus actividades.

Preocupación por los hábitos y el entorno del conductor

Uno de los mayores desafíos para su recuperación plena reside en la dificultad para modificar sus conductas diarias. Allegados y colegas, como Fede Flowers, señalaron que el entorno no logra que el periodista abandone el vapeo, un hábito contraindicado para su edad y cuadro clínico.

Por ahora, el objetivo principal del equipo médico es controlar la infección adquirida en el hospital y estabilizar los riñones. Mientras tanto, sus seguidores y colegas aguardan nuevas novedades, respetando el pedido de privacidad de su familia.

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